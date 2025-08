An ninh trật tự Công an thành phố Đà Nẵng ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ĐNO - Sáng 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố (từ ngày 1/8 đến 15/9).

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: LÊ HÙNG

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an thành phố tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tuyến đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai toàn diện, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng quy mô, không gian đô thị và địa bàn quản lý, lực lượng công an vượt qua khó khăn, khẩn trương kiện toàn tổ chức, bám sát địa bàn mới, triển khai nhiệm vụ với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả; góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững hình ảnh Đà Nẵng là “thành phố an toàn, đáng sống”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và nỗ lực, thành tích nổi bật của lực lượng Công an thành phố thời gian qua.

Đồng thời đề nghị toàn lực lượng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Chủ động phương án, kế hoạch bố trí, huy động lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự. Xác định giải quyết tốt vấn đề an ninh trật tự chính là tiền đề, điều kiện để phát triển thành phố bền vững, hướng tới mục tiêu thành phố không có ma túy, môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện sớm những vấn đề tiềm ẩn, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Theo dõi sát diễn biến trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; chủ động định hướng dư luận, củng cố sự đồng thuận trong xã hội.

Phát huy hiệu quả thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân để bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa; kiên quyết không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự...

Các lực lượng thuộc Công an thành phố tham dự lễ ra quân. Ảnh: LÊ HÙNG

Tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị công an các đơn vị, địa phương triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và vấn đề liên quan an ninh trật tự. Từ đó, kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp; các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế diễn ra trên địa bàn thành phố.

Tổ chức tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; phấn đấu kéo giảm ít nhất 8% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ và thời gian liền kề; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 80% trở lên.

Với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, các lực lượng 911, 6743, 8394… tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung các khung giờ trọng điểm từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp, tập trung đông người, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch…

Qua đó chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau, đua xe, gây rối trật tự công cộng...