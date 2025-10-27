Xã hội Công an thành phố Đà Nẵng tích cực hỗ trợ người dân trong mưa lũ ĐNO - Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài trong các ngày 25, 26, 27 gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trong ở nhiều địa phương miền núi, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán người dân đến nơi trú tránh an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng nấu mì ăn liền cho người dân đỡ đói khi chờ di dời. Ảnh: HÒA KHÁNH

Ngày 26/10, tại xã Trà Leng, mưa lớn kéo dài khiến nước sông suối dâng cao, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, cô lập hoàn toàn giao thông với bên ngoài. Nhiều khu vực xuất hiện các vết nứt, trượt dài, tiềm ẩn nguy cơ vùi lấp nhà cửa.

Trước tình hình đó, Công an xã Trà Leng phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương di dời gần 200 người dân tại thôn 1, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, đến trụ sở công an xã làm nơi trú ẩn tạm thời.

Giữa đêm tối, mưa lạnh xối xả, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng cùng nhau nhóm bếp, nấu những nồi mì ăn liền nóng hổi phục vụ bà con tránh trú. Hành động ấm áp này đã lay động nhiều người.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hải Vân giăng dây cảnh báo sạt lở trên đường cảnh báo người dân. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại phường Hải Vân, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và việc đập dâng Nam Mỹ xả lũ, nguy cơ ngập úng, sạt lở, chia cắt cục bộ các vùng thấp trũng trở nên hiện hữu. Lực lượng Công an phường đã phối hợp chức năng kịp thời di dời tài sản và hơn 50 hộ dân đến nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời, Công an phường cũng túc trực 24/24 tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt cao, nhằm kịp thời ứng phó và hỗ trợ người dân.

Sáng 27/10, Trung tá Lê Văn Tư, Phó Trưởng Công an phường Hải Vân thông tin, mưa lớn gây sạt lở đường ĐT601 tại tổ Tà Lang, kéo theo sạt lở tuyến Cao tốc La Sơn - Túy Loan liền kề.

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hải Vân đã lập rào chắn, giăng dây cảnh báo, ngăn người dân qua lại trên đường ĐT601; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết và hướng dẫn giao thông trên tuyến Cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Công an xã Lãnh Ngọc hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: HÒA KHÁNH

Do mưa lớn kéo dài, tối 26 và sáng 27/10, nhiều tuyến giao thông và khu dân cư tại các xã Lãnh Ngọc, Nông Sơn, Thượng Đức, Thăng Phú, Sơn Cẩm Hà… đã bị ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng. Trước tình hình đó, công an các xã đã tích cực phối hợp chính quyền địa phương và quân sự hỗ trợ người dân di dời đến các khu vực cao ráo, an toàn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ công an dựng rào chắn, giăng dây cảnh báo tại các điểm ngập sâu, phát quang cây đổ và hướng dẫn người dân di chuyển qua khu vực an toàn.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: HÒA KHÁNH

Mưa lớn tiếp tục diễn biến trên diện rộng. Sáng 27/10, tại các xã Vu Gia, Thu Bồn, Thượng Đức, Gò Nổi, Duy Xuyên..., nước lũ tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường. Lực lượng công an các xã đã khẩn trương tổ chức ứng cứu, hỗ trợ người dân di chuyển và đưa tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, giăng dây, cắm biển cảnh báo và túc trực tại các điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Công an các xã, phường và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố huy động cán bộ, chiến sĩ cùng áo phao và phương tiện máy móc chuyên dụng, kịp thời có mặt tại các địa bàn sạt lở và tuyến đường ngập úng để điều tiết giao thông, hỗ trợ và giúp đỡ người dân.