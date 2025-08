Quốc phòng - An ninh Công an Đà Nẵng phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân” ĐNO - Ngày 5/8, Công an thành phố Đà Nẵng phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân” nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Dữ liệu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ.

Cuộc thi dành cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, bao gồm cả công an cấp xã, phường. Nội dung thi tập trung vào Luật Dữ liệu (có hiệu lực từ 1/7/2025) và các văn bản hướng dẫn. Bộ Công an cung cấp bộ câu hỏi và tài liệu tham khảo.

Thí sinh có thể tham gia cá nhân hoặc tập thể (tối đa 5 người), trình bày bài thi bằng nhiều hình thức kết hợp như viết tay, đánh máy, ghi âm, ghi hình hoặc ứng dụng phần mềm sáng tạo. Bài thi cần kèm file word (trừ hình thức viết tay) và lưu trữ trên CD/USB.

Các đơn vị chọn 3 bài xuất sắc nhất nộp về Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu Công an thành phố trước ngày 20/8/2025 để tổ chức chấm chọn.

Cuộc thi diễn ra hai vòng: vòng sơ khảo tại Công an thành phố Đà Nẵng (từ tháng 7 đến 20/9); vòng chung khảo tại Bộ Công an (21/9 đến 9/11/2025).

Cơ cấu giải thưởng gồm: vòng sơ khảo có 1 giải Nhất (5 triệu đồng), 2 giải Nhì (3 triệu đồng/giải), 3 giải Ba (2 triệu đồng/giải), 5 giải Khuyến khích (1 triệu đồng/giải); vòng chung khảo có giải Nhất tập thể (15 triệu đồng), giải Nhất cá nhân (9 triệu đồng), các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và 5 giải phụ (750 nghìn đồng/giải).

Lễ tổng kết dự kiến diễn ra vào Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2025).