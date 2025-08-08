An ninh trật tự Công an xã Thượng Đức phối hợp bắt đối tượng sau 34 năm trốn truy nã ĐNO - Đối tượng Phan Đình Phú (SN 1960) bị bắt giữ sau 34 năm lẩn trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Phú Yên (cũ) về tội cướp tài sản.

Công an bắt giữ đối tượng Phan Đình Phú. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc 8 giờ ngày 7/8, Công an xã Thượng Đức phối hợp Trại giam A2 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) bắt giữ đối tượng truy nã Phan Đình Phú (tên gọi khác: Phan Đình Phi, Trần Văn Hải; quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ); tạm trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Phú bị truy nã theo Lệnh truy nã số 34/LTN ngày 22/5/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) về tội cướp tài sản.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường truy bắt các đối tượng truy nã còn lẩn trốn, Công an xã Thượng Đức chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với Trại giam A2 để truy tìm và bắt giữ Phan Đình Phú.