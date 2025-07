Chính trị Công dân được tặng hoa trong những ngày đầu làm thủ tục hành chính (ĐNO) - Trong những ngày đầu đến làm thủ tục hành chính ở xã, phường mới, công dân ở thành phố Đà Nẵng vui mừng khi được tặng hoa và nhận lời chúc mừng từ cán bộ, công chức.

Đại diện Công an xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng) tặng hoa cho công dân đầu tiên làm thủ tục hành chính công tại đơn vị. Ảnh: C.A

Sáng hôm qua 2/7, tại trụ sở Công an xã Hà Nha (gồm các xã Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Quang của huyện Đại Lộc cũ), đại diện Công an xã đã tặng hoa cho công dân đầu tiên đến thực hiện thủ tục hành chính công.

Chỉ sau vài phút tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hân Hiền Hậu, Công an xã Hà Nha đã xử lý và trả kết quả ngay cho đại diện công ty.

Bà Nguyễn Thị Bảy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xây dựng Hân Hiền Hậu chia sẻ, bà rất vui và bất ngờ khi công ty được tặng hoa sau khi làm thủ tục hành chính.

Nhưng điều đáng mừng hơn là thủ tục rất nhanh gọn, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ rất vui vẻ, chu đáo, nhiệt tình. Bà Bảy cho biết thêm, trước đây, mỗi khi đăng ký xe, công ty của bà phải đến trung tâm huyện để làm các thủ tục liên quan, tốn nhiều thời gian hơn. Nay làm thủ tục đăng ký xe ở gần nhà, tiện lợi vô cùng.

Trung tá Phan Đại Nghĩa - Trưởng Công an xã Hà Nha cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự chu đáo, thân thiện của lực lượng Công an xã Hà Nha trong việc phục vụ nhân dân, tạo dấu ấn tốt đẹp trong ngày đầu tiên hoạt động sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Với tinh thần là luôn sẵn sàng phục vụ, đồng hành với nhân dân trong mọi thủ tục hành chính và công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, hiện Công an xã Hà Nha đã giải quyết các thủ tục cư trú và một số thủ tục khác của ngành cho công dân. Riêng việc cấp căn cước và định danh, khi nào công an xã được phân cấp thì sẽ triển khai thực hiện để phục vụ bà con nhân dân.

Trước đó, trong ngày đầu sáp nhập, nhiều người dân tại một số phường ở thành phố Đà Nẵng (mới) cũng được đại diện các đơn vị tặng hoa khi đến làm thủ tục hành chính tại xã, phường.

Bộ Công an hướng dẫn đăng ký xe sau ngày 1/7



Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Bộ Công an có hướng dẫn công an các địa phương về công tác đăng ký xe.



Theo đó toàn bộ công an cấp xã và phòng cảnh sát giao thông thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.



Đối với xe có nguồn gốc tịch thu phải đăng ký tại phòng cảnh sát giao thông. Riêng đối với xã có một phần địa giới hành chính được chia tách, hợp nhất với nhiều đơn vị hành chính cấp xã mới, thì trong thời gian chờ hoàn thiện dữ liệu dân cư, công tác đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân tại địa bàn xã đó do phòng cảnh sát giao thông thực hiện.

Về ký hiệu biển số xe địa phương sau khi hợp nhất bao gồm ký hiệu biển số của các địa phương được hợp nhất.

Cụ thể:

Số thứ tự tên địa phương ký hiệu:

1. Cao Bằng: 11

2. Lạng Sơn: 12

3. Quảng Ninh: 14

4. Bắc Ninh: 99, 98

5. Tuyên Quang: 22, 23

6. Lào Cai: 24, 21

7. Lai Châu: 25

8. Điện Biên: 27

9. Sơn La: 26

10. Thái Nguyên: 20, 97

11. Phú Thọ: 19, 28, 88

12. Hà Nội: 29, 30 đến 33, 40

13. Hải Phòng: 15, 16, 34

14. Hưng Yên: 89, 17

15. Ninh Bình: 35, 18, 90

16. Thanh Hóa: 36

17. Nghệ An: 37

18. Hà Tĩnh: 38

19. Quảng Trị: 74, 73

20. Thành phố Huế: 75

21. Đà Nẵng: 43, 92

22. Quảng Ngãi: 76, 82

23. Gia Lai: 81, 77

24. Đắk Lắk: 47, 78

25. Khánh Hòa: 79, 85

26. Lâm Đồng: 49, 48, 86

27. Đồng Nai: 60, 39, 93

28. Thành phố Hồ Chí Minh: 41; 50, 51 đến 59; 61, 72

29. Tây Ninh: 70, 62

30. Đồng Tháp: 66, 63

31. Cần Thơ: 65, 83, 95

32. Vĩnh Long: 64, 71, 84

33. Cà Mau: 69, 94

34. An Giang: 68, 67

35. Cục Cảnh sát giao thông: 80

Biển số có ký hiệu của địa phương được giữ nguyên tên sau sáp nhập được cấp trước (Thí dụ: tỉnh Hưng Yên: 89, tỉnh Ninh Bình: 35, tỉnh Đồng Tháp 66), riêng tỉnh An Giang cấp ký hiệu 68.

Sau khi cấp hết ký hiệu biển số này, sẽ tiến hành cấp đến các ký hiệu còn lại từ thấp đến cao.