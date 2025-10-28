Chính quyền - đoàn thể Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Với phương châm “ở đâu có lao động nữ, ở đó có hoạt động chăm lo thiết thực”, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel đã triển khai có hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của nữ công nhân lao động trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel vinh dự được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: HÀ LAM

Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel gồm 2.215 lao động, trong đó có 1.904 lao động nữ, 100% người lao động đều gia nhập tổ chức công đoàn. Song song với việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Công đoàn cơ sở đặc biệt chú trọng công tác nữ công.

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục, Công đoàn cơ sở thường xuyên phổ biến đến đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Nhờ đó, 100% nữ đoàn viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đơn vị, không có trường hợp vi phạm kỷ luật.

Công đoàn cơ sở còn quan tâm, tạo điều kiện để nữ đoàn viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh đổi mới và hội nhập. Việc khuyến khích chị em tham gia học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong lao động sản xuất đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác.

Nhằm cụ thể hóa mục tiêu chăm lo toàn diện cho nữ đoàn viên, hằng năm, Công đoàn cơ sở đều xây dựng kế hoạch, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với các hoạt động thiết thực. Cùng với việc động viên chị em hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn chú trọng các hoạt động hỗ trợ đời sống như đề xuất chính sách hỗ trợ chỗ ở, kinh phí gửi trẻ, xây dựng phòng vắt trữ sữa cho nữ đoàn viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ.

Bên cạnh đó, công đoàn đã vận động nữ đoàn viên tích cực xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, gắn với phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”. Các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, biểu dương gương “Phụ nữ 2 giỏi” được tổ chức định kỳ hằng năm đã trở thành dịp để chị em giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và đời sống.

Các hoạt động nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được tổ chức trang trọng, vui tươi, tạo không khí thi đua sôi nổi, khích lệ tinh thần lao động và gắn kết tập thể. Dịp lễ, Tết, 100% nữ đoàn viên đều có quà.

Không chỉ quan tâm đến người lao động, Công đoàn cơ sở còn đặc biệt chú trọng chăm lo cho con em đoàn viên. Hằng năm, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và dịp Tết Trung thu, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức giao lưu, tặng quà cho con đoàn viên. Gần đây nhất, có 2.021 suất quà trị giá hơn 238 triệu đồng được trao tặng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với thế hệ tương lai.

Công đoàn cơ sở cũng chủ động phối hợp với lãnh đạo công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, đặc biệt là chế độ ưu tiên đối với lao động nữ, chế độ thai sản, ốm đau. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đảm bảo, giúp người lao động được tham gia, đóng góp ý kiến, cùng xây dựng môi trường làm việc văn minh, đoàn kết, bình đẳng và an toàn.

Với những thành tích đạt được, những năm qua, Công đoàn cơ sở nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành. Đặc biệt, vừa qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel là 1 trong 20 đơn vị trong cả nước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2020 - 2025. Có thể thấy, đây chính là “trái ngọt” cho sự chăm lo bền bỉ đối với công tác nữ công.

Tại Lễ trao tặng Giải thưởng "Nữ đoàn viên công đoàn năng động, sáng tạo, trách nhiệm" lần thứ I và sơ kết, khen thưởng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ đoàn viên, người lao động giai đoạn 2020 - 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu, các cấp công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, đặt công tác nữ công, vì sự tiến bộ của phụ nữ ở vị trí trung tâm, xác định đây là trách nhiệm cao nhất của những người đứng đầu các tổ chức công đoàn.

Xuyên suốt thời gian qua, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hi-Tech Việt Nam Apparel đã làm được điều đó và tin tưởng rằng, thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để công tác nữ công nói riêng, phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà tại doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn nữa.