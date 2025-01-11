Thứ Bảy, 1/11/2025
Công đoàn Đà Nẵng dự vòng chung kết giải bóng đá công nhân, viên chức

Vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 16 đội bóng.

Các đội được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn đội vào tứ kết, bán kết, chung kết. Công đoàn Đà Nẵng xếp ở bảng D với các đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Hà Nội, Công đoàn An Giang.

Để góp mặt tại vòng chung kết, Công đoàn Đà Nẵng đã xuất sắc vượt qua vòng loại. Trong lượt trận đầu tiên ở vòng chung kết, Công đoàn Đà Nẵng và Công đoàn Hà Nội hòa 0-0. Kết quả này buộc Công đoàn Đà Nẵng phải quyết tâm hơn ở các lượt đấu tới để giành chiến thắng và vé đi tiếp.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Đội hình của Công đoàn Đà Nẵng là các cầu thủ đoàn viên, người lao động đang công tác tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Duy Xuyên sôi nổi giải bóng đá công nhân chào mừng sinh nhật Bác

Duy Xuyên sôi nổi giải bóng đá công nhân chào mừng sinh nhật Bác

