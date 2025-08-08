An ninh trật tự Cộng đồng trách nhiệm bảo đảm an ninh mạng Các cuộc tấn công mạng, vi phạm quyền riêng tư, lừa đảo trực tuyến, phát tán tin giả... đang ngày càng gia tăng, gây thiệt hại không nhỏ. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cũng là trách nhiệm của toàn xã hội.

UBND phường Ngũ Hành Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao cho lực lượng cơ sở. Ảnh: LÊ HÙNG

Đa dạng loại tội phạm

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố) cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt để lợi dụng tính ưu việt của internet để thực hiện hành vi phạm tội.

Hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội gia tăng về số vụ, tính chất, mức độ nghiêm trọng; xảy ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn mới gây nhiều thiệt hại và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, tại Đà Nẵng xảy ra hơn 350 thông tin liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 250 tỷ đồng.

Theo Công an thành phố, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm với các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, như: Lập các trang giả mạo cơ quan công an để tiếp nhận thông tin tội phạm; giả danh cơ quan chức năng gọi điện, yêu cầu người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; kêu gọi tham gia các hội, nhóm đầu tư trên các sàn giao dịch ngoại hối (Forex), lừa cài ứng dụng VNeID; giả mạo nhân viên ngân hàng nhắn tin, gọi điện, gửi email thông báo để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng...

Cùng với đó, các đường dây đánh bạc được quảng cáo rộng rãi, tràn lan trên không gian mạng. Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển mạnh của mạng internet, các hoạt động quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ma túy, tiền chất ma túy, trồng cây ma túy, hoạt động mua bán, lôi kéo, rủ rê, tụ tập sử dụng ma túy trên không gian mạng xuất hiện nhiều…

Xây dựng xã hội số an toàn

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố khởi tố các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Ảnh: L.H

Đồng thời chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng…

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an thành phố phát hiện, đấu tranh làm rõ 16 vụ/81 đối tượng liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai hiệu quả nhiều phương án đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án sử dụng không gian mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Công an thành phố kêu gọi mỗi người dân cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức cơ bản về an ninh mạng, các nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng tránh.

Thực hiện các biện pháp bảo mật như: Sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai yếu tố; cẩn trọng khi truy cập các liên kết lạ và tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc...; chú ý tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống và uy tín trước khi chia sẻ.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, báo cáo ngay cho các cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.