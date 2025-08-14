Quy hoạch - Đầu tư Công khai đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị đến năm 2030 Ngày 13/8, Sở Xây dựng thành phố cho biết, đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện, đóng dấu thẩm định hồ sơ đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có phạm vi nghiên cứu là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng (cũ) với tổng diện tích khoảng 129.046ha, trong đó diện tích phần đất liền khoảng 98.546ha, diện tích huyện đảo Hoàng Sa (nay là đặc khu Hoàng Sa) 30.500ha.

Tháng 6/2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam ký Quyết định số 1766 phê duyệt đồ án Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phạm vi nghiên cứu gián tiếp gồm các khu vực lân cận thành phố Đà Nẵng gồm: tỉnh Quảng Nam cũ, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), các tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Đối tượng nghiên cứu quy hoạch gồm hạ tầng giao thông đường bộ (đối ngoại, đối nội), đường sắt, đường thủy, đường biển, đường hàng không, giao thông tĩnh và hệ thống giao thông công cộng trong phạm vi quy hoạch.

Định hướng phát triển kết nối các vùng đô thị nhằm tăng cường liên kết với các phân khu thuộc vùng sườn đồi: Quy hoạch kết nối khu vực qua các tuyến đường Vành đai tây 1 (Vành đai 1) đi từ Khu công nghiệp công nghệ cao đến quận Ngũ Hành Sơn tạo trục giao thông xuyên suốt kết nối Đông Tây thành phố; kết nối tuyến Vành đai tây đến đường tránh nam hầm Hải Vân, nối dài tuyến Vành đai tây 2 (Vành đai 2)...

Ngoài ra, còn có quy hoạch kết nối các tuyến đường trục chính đô thị hiện trạng đảm bảo lưu thông nội bộ, an toàn giao thông và giảm tải cho các trục chính. Tuyến đường ngầm đi ngang qua khu vực sân bay nhằm kết nối khu vực phía Đông với khu phát triển phía Tây, cùng với phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị hoặc phương thức tương đương có vai trò là các tuyến trục chính vận tải công cộng, kết nối các phân khu đô thị với nhau và với trung tâm thành phố.