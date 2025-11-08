Giao thông - Xây dựng Đà Nẵng lựa chọn nhà thầu nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt đô thị ĐNO - Đà Nẵng đang lựa chọn nhà thầu nghiên cứu tiền khả thi dự án Hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng đang nỗ lực phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Ảnh: XUÂN SƠN

Ngày 11/8, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 1 với dự án Hệ thống đường sắt đô thị (LRT) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Gói thầu đầu tiên là tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi với tổng trị giá 10,7 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện gói thầu 150 ngày.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng kêu gọi đầu tư dự án tàu điện kết nối giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An, tổng vốn đầu tư dự kiến từ 7.497 tỷ đồng đến 14.995 tỷ đồng.

Tháng 5/2025, UBND thành phố Đà Nẵng cũng thành lập tổ công tác chuyên trách nghiên cứu đầu tư tuyến LRT kết nối Đà Nẵng - Quảng Nam. Cùng thời điểm trên, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào địa phương năm 2025, trong đó có dự án LRT Hội An - Đà Nẵng và Chu Lai - Đà Nẵng.

Tuyến LRT Đà Nẵng - Hội An có điểm đầu tại đường Trường Sa, chạy dọc tuyến ĐT 603B đến khu vực Bến xe Hội An (đường Hai Bà Trưng, phường Hội An). Ảnh: XUÂN SƠN

Tuyến LRT kết nối Đà Nẵng - Hội An đã được tích hợp trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Dự án được kỳ vọng giảm tải đáng kể cho tuyến đường bộ Đà Nẵng - Hội An và hướng tới phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của địa phương với 5 loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không) theo hướng hiện đại, phù hợp định hướng quy hoạch quốc gia, bảo đảm kết nối nội vùng và liên vùng theo các trục hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây...