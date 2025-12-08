Điểm đến Cù Lao Chàm mùa hoa ngô đồng Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp) thời gian này đang mời gọi du khách với mùa hoa ngô đồng rực rỡ một góc trời.

Đây là thời điểm thích hợp để du khách ghé Cù Lao Chàm ngắm mùa hoa ngô đồng. Ảnh: Quốc Tuấn

Từ cuối tháng Bảy, những cánh hoa ngô đồng đã lấm tấm khoe sắc ở nhiều góc rừng Cù Lao Chàm. Ở Hòn Lao, cây ngô đồng mọc khắp nơi, chụm lại từng khóm nơi lưng đồi, rải rác dọc theo các vách đá sát bãi biển hoặc thi thoảng nơi vệ đường mọi người lại bắt gặp một cây ngô đồng “cô đơn” thì thầm bên khe nước trong veo.

Hoa ngô đồng như một chỉ dấu về sức sống mãnh liệt của đất, người xứ đảo khi vươn mình từ những vách đá, thích ứng với cằn cỗi và rộ hoa vào thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong năm.

Nếu hoa ngô đồng xứ Huế (nở rộ khoảng tháng 4 hằng năm) nổi tiếng với màu hồng phai thanh nhã, đặc trưng cho một loài “vương giả chi hoa” gắn với cung đình thì hoa ngô đồng xứ đảo Cù Lao Chàm lại đỏ rực phảng phất nét mạnh mẽ, hào sảng của cư dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Khi chưa tiếp cận phát triển du lịch, ngô đồng đã là một loài cây gắn bó mật thiết với đời sống cư dân Cù Lao Chàm. Một số bộ phận của cây ngô đồng có thể bào chế thành các bài thuốc chữa bệnh, làm tinh dầu và nhất là đan võng. Mỗi chiếc võng ngô đồng giá thấp nhất cũng lên đến vài triệu đồng, giúp cải thiện sinh kế đáng kể cho người dân.

Mùa hoa ngô đồng nở rộ thường kéo dài khá lâu (khoảng hơn 1 tháng) nên phù hợp để lồng ghép thu hút khách tham quan, “check-in”. Khu vực hoa ngô đồng đẹp nhất mà du khách có thể dễ dàng tiếp cận tại Cù Lao Chàm là ở đầu Bãi Xếp.

Hoa ngô đồng nở rộ tại Bãi Xếp, Cù Lao Chàm. Ảnh: Quốc Tuấn

Tại đây có một vườn ngô đồng với hàng chục cây mọc thoai thoải bên sườn đồi, nằm ngay bên vệ đường lớn. Ắt hẳn hầu hết du khách lạc vào khu vực này đều phải trầm trồ về vẻ đẹp diệu kỳ của tự nhiên và tranh thủ lưu lại những bức hình ấn tượng giữa “rừng hoa” ngô đồng tại Bãi Xếp.

Nhận thấy tiềm năng đa dạng của cây ngô đồng, những năm gần đây chính quyền địa phương đã tích cực nhân rộng loài cây này trên đảo, thậm chí còn xây dựng một tuyến đường đặt tên là “Ngô đồng đỏ” dài hơn 300m với kỳ vọng tăng thêm giá trị du lịch cho khu vực này. Từ năm 2022, địa phương đã tổ chức lễ hội “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ” và duy trì thường niên để quảng bá giá trị độc đáo của cây ngô đồng.

Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp thông tin, năm nay vì một số lý do nên địa phương không tổ chức lễ hội “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ” nhưng cũng thực hiện một số giải pháp để tăng cường truyền thông, thu hút khách. Trong đó có hoạt động “chia sẻ khoảnh khắc cùng hoa ngô đồng” triển khai từ ngày 5-12/8 với một số phần quà lưu niệm đặc sắc.