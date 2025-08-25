Trang địa phương Cử tri xã Nam Trà My kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông đến các thôn bản ĐNO - Buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nam Trà My ghi nhận nhiều ý kiến về các vấn đề dân sinh như điện, đường, đất đai, an sinh và phát triển kinh tế miền núi.

Ông Nguyễn Đình Tiên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đà nẵng trao đổi một số nội dung với cử tri tại hội nghị. Ảnh: TRUNG LÊ

Chiều 25/8, tại xã Nam Trà My, đoàn đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất và thứ hai của HĐND thành phố khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Các ông Nguyễn Đình Tiên, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; bà Phùng Thị Thương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Trà My; cùng đại diện các sở, ngành và đông đảo cử tri đến từ các xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Tập và Nam Trà My dự buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Tiên đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất và thứ hai của HĐND thành phố, nổi bật với các nghị quyết quan trọng về: thành lập Ban và Tổ đại biểu HĐND thành phố theo dõi địa phương; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, vốn đầu tư công trung hạn, dài hạn; quy định phạm vi quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp xã; cùng việc bãi bỏ một số nghị quyết cũ không còn phù hợp.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến đã được nêu ra, tập trung vào các vướng mắc dân sinh. Cử tri xã Nam Trà My phản ánh nhu cầu mở thêm đường dân sinh đến các thôn, bản nhằm thuận lợi hóa việc tiêu thụ nông sản; đề xuất cấp điện lưới quốc gia cho làng TakPak thuộc thôn 2 Trà Don (cũ); và bày tỏ lo ngại về tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị thành lập cụm công nghiệp để tạo việc làm cho thanh niên địa phương.

Cử tri xã Nam Trà My kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông đến các thôn để người dân thuận lợi trao đổi và tiêu thụ hàng nông sản. Ảnh: TRUNG LÊ

Cử tri xã Trà Tập kiến nghị tăng cường hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi bộ cơ sở; mở rộng mạng lưới viễn thông, điện lưới; tổ chức tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ; và đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, cử tri cũng đề xuất xây dựng trụ sở trung tâm hành chính xã, bổ sung trang thiết bị máy tính cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc.

Cử tri xã Trà Vân đề xuất hỗ trợ giống cây trồng chủ lực (quế, sâm Ngọc Linh); đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đầu tư hạ tầng viễn thông; xây dựng nhà văn hóa thôn và trụ sở trung tâm hành chính xã.

Các kiến nghị đã được đoàn đại biểu và đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Đối với những vấn đề chưa thể giải đáp ngay, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo để HĐND thành phố phản hồi cử tri trong thời gian sớm nhất.