Xã hội Cục Khí tượng thủy văn thông tin dự báo về mưa lũ và bão những ngày tới ĐNO - Tối 1/11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin về tình mưa, lũ ở miền Trung và dự báo khả năng xuất hiện bão số 13 trên Biển Đông những ngày tới.

Chiều 1/11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức cuộc họp về công tác dự báo thiên tai trong những ngày tới. Ảnh: Cục Khí tượng thủy văn

Lũ trên các sông có xu thế dâng lên lại

Theo đó, từ đêm 31/10 tới 1/11 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Tình hình lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có xu thế dâng lên lại. Hiện nay, mực nước trên sông Gianh (Quảng Trị) trên mức báo động (BĐ) 1; trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) ở trên mức BĐ2; trên sông Vu Gia, Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) đang dao động ở mức BĐ1-BĐ2; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) ở mức BĐ2.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 3/11, do không khí lạnh liên tục được tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ (nối với vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông) hoạt động mạnh và đới gió đông ở các tầng khí quyển trên cao tiếp tục hoạt động mạnh, dự báo từ nay (1/11) đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa ở khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Lượng mưa ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 6/11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 2 đến 5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk xuất hiện lũ với đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở Hà Tĩnh có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Tại tỉnh Quảng Trị, lũ trên sông Gianh lên mức BĐ2-BĐ3; sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3

Tại thành phố Huế, lũ trên sông Bồ, sông Hương lên mức BĐ3 và trên BĐ3.

Lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn của thành phố Đà Nẵng lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Lũ trên sông Vệ, Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Sê San lên mức BĐ1-BĐ2.

Các sông nhỏ, thượng nguồn các sông ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, đặc biệt là tại các tỉnh/thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất ở tỉnh Hà Tĩnh gồm 47 xã, phường; Quảng Trị gồm 30 xã, phường; thành phố Huế 19 xã,phường; thành phố Đà Nẵng 62 xã, phường; Quảng Ngãi 52 xã, phường, Gia Lai 36 xã, phường.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên đất liền thành phố Đà Nẵng vào tối 1/11. Nguồn: Hệ thống cảnh báo sạt lở đất và lũ quét.

Ngày 5/11, bão di chuyển vào Biển Đông

Hiện nay (1/11) ở khu vực phía đông Philippines có một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động. Theo số liệu dự báo hiện tại cho thấy, trong đêm nay đến sáng mai (2/11), ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến khoảng ngày 5/11 (thứ Tư), bão sẽ đi vào Biển Đông và trở cơn bão số 13. Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa với cường cường độ gió có thể mạnh trên cấp 12.

Khoảng ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão là từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ trong khoảng từ đêm 6/11 đến ngày 9/11/2025.

Cục Khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương và đơn vị, hiện bão chưa hình thành còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philipines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp của bão số 13 cần theo dõi và cập nhật thêm số liệu quan trắc, dự báo mới.