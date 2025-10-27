Xã hội Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Đợt mưa đặc biệt lớn còn kéo dài đến hết ngày 29/10 ĐNO - Tối 27/10, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Mai Văn Khiêm chia sẻ thông tin về đợt mưa đặc biệt lớn đang xảy ra ở các tỉnh, thành phố miền Trung và nhận định, đợt mưa này còn kéo dài đến hết ngày 29/10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Nguồn ảnh: Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Nguyên nhân đợt mưa đặc biệt lớn tại các tỉnh, thành phố miền Trung là sự kết hợp của nhiều hình thái thời tiết: không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía nam, cùng trường gió đông ẩm hoạt động ở độ cao 1.500 - 5.000m.

Đây là tổ hợp hình thế thời tiết đặc trưng, thường gây ra các đợt mưa lớn kéo dài tại khu vực này.

Lực lượng dân quân phường Hòa Xuân hỗ trợ người dân di chuyển lúa lên khu vực cao để tránh lũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Dự báo trong hai ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh. Từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Cụ thể, khu vực nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có lượng mưa phổ biến 200 - 400mm, cục bộ trên 700mm. Tại thành phố Huế và Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 300 - 500mm, cục bộ trên 800mm. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng phổ biến 100 - 200mm, cục bộ trên 350mm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn hỗ trợ, ứng cứu nhân dân trong lũ. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Trong đêm 29 và ngày 30/10, khi gió đông suy yếu dần, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng phổ biến 50 - 100mm, cục bộ trên 200mm.

Từ đêm 30/10, mưa lớn sẽ giảm dần ở phía nam và dịch chuyển lên phía bắc Trung Bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn đưa cụ bà Trương Thị Mai (82 tuổi, xã Đại Lộc) đến nơi an toàn. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, từ nay đến hết năm 2025, Biển Đông dự kiến còn khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Trong giai đoạn từ nay đến nửa đầu tháng 12/2025, các đợt mưa vừa, mưa to dự kiến vẫn xuất hiện tại khu vực Trung Bộ, chủ yếu tập trung từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Một nhà dân ở phường Hòa Xuân bị nước tràn vào do mưa lớn kéo dài. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong tháng 11/2025, tổng lượng mưa trên hầu khắp cả nước dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi vượt trội. Riêng Bắc Bộ duy trì mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; tuy nhiên, vùng núi phía Bắc khả năng thiếu hụt khoảng 10-20% so với cùng kỳ.

Trong tháng 12/2025, tổng lượng mưa tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dự kiến phổ biến 250 - 580mm, cao hơn 50 - 150mm so với trung bình nhiều năm. Đối với khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh, lượng mưa phổ biến từ 15 - 40mm. Các khu vực còn lại dự báo có lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, cao hơn 10 - 40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.