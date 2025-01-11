Thứ Bảy, 1/11/2025
Cúp bóng đá 7 người quốc gia tại Đà Nẵng: Lượt trận quyết định

PHI NÔNG 01/11/2025 06:40

Ngày 2/11, trên sân Đầm Sen (phường Ngũ Hành Sơn), lượt trận thứ 3 Cúp bóng đá 7 người quốc gia năm 2025 khu vực miền Trung sẽ diễn ra với nhiều trận đấu hấp dẫn.

Lúc 14 giờ, Trường Hưng Thế Gia đối đầu Sắc Vàng, trong khi Quảng Cáo Trần Gia gặp VoZa Thăng Bình ở bảng B.

Sau 2 lượt trận, Trường Hưng Thế Gia dẫn đầu với 4 điểm. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Quảng Cáo Trần Gia (4 điểm), VoZa Thăng Bình (2 điểm) và Sắc Vàng (1 điểm).

Kết quả này khiến lượt trận thứ 3 trở nên căng thẳng. Trường Hưng Thế Gia và Quảng Cáo Trần Gia có lợi thế, nhưng nếu không có điểm ở lượt trận này sẽ bị đối thủ ngược dòng.

Với khoảng cách chỉ bằng 1 trận thắng, Sắc Vàng sẽ có cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Trường Hưng Thế Gia. Tương tự, trận đấu giữa Quảng Cáo Trần Gia và VoZa Thăng Bình không khác gì trận chung kết khi khoảng cách giữa hai đội chỉ 2 điểm.

Ở bảng A, Hiếu Hoa Quahaco gặp V&V, trong khi Anh Quyên đối đầu TW3 Student lúc 15 giờ 45.

Có cùng 6 điểm và giành vé đi tiếp sớm 1 lượt đấu nên trận đấu giữa Hiếu Hoa Quahaco và V&V sẽ quyết định ngôi đầu bảng.

