Cứu hộ 5 người trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

BẢO LÂM - TRUNG TRƯƠNG 29/10/2025 10:33

ĐNO - Khoảng 1 giờ sáng 29/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) triển khai cứu hộ khẩn cấp sau vụ tai nạn xe khách tại Km09 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

z7166318803542_c5ea68e59e12521c963929bdfa8a180e.jpg
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe khách.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ phát hiện 4 hành khách không thể tự di chuyển và 1 tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Xe khách bị biến dạng nặng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đưa 4 hành khách gặp nạn ra ngoài.

Để giải cứu tài xế, các chiến sĩ sử dụng thiết bị banh thủy lực chuyên dụng để kích và nới rộng phần đầu cabin bị ép chặt. Sau nỗ lực khẩn trương, tài xế được đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục điều trị.

[VIDEO] - Giải cứu thành công 5 người trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi:

Đưa cụ bà 62 tuổi bị liệt đi cấp cứu

Lúc 2 giờ 15 ngày 29/10, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố) phối hợp đưa một cụ bà ở xã Hòa Vang bị liệt đi cấp cứu.

z7166327065953_ea499f5b1fa0d6c2f3c12c64e85fafd6(1).jpg
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 kịp thời đưa cụ bà 62 tuổi bị liệt đi cấp cứu.

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 điều động 1 xe tải, 1 xuồng máy cùng 4 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Hòa Vang hỗ trợ cấp cứu, đưa cụ bà này đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng động viên lực lượng tham gia cứu nạn tại xã Xuân Phú

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng động viên lực lượng tham gia cứu nạn tại xã Xuân Phú

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng động viên lực lượng tham gia cứu nạn tại xã Xuân Phú

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng động viên lực lượng tham gia cứu nạn tại xã Xuân Phú

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng

