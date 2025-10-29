Xã hội Cứu hộ 5 người trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ĐNO - Khoảng 1 giờ sáng 29/10, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) triển khai cứu hộ khẩn cấp sau vụ tai nạn xe khách tại Km09 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong xe khách.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ phát hiện 4 hành khách không thể tự di chuyển và 1 tài xế bị mắc kẹt trong cabin. Xe khách bị biến dạng nặng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng đưa 4 hành khách gặp nạn ra ngoài.

Để giải cứu tài xế, các chiến sĩ sử dụng thiết bị banh thủy lực chuyên dụng để kích và nới rộng phần đầu cabin bị ép chặt. Sau nỗ lực khẩn trương, tài xế được đưa ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục điều trị.



[VIDEO] - Giải cứu thành công 5 người trong vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: