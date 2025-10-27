Xã hội Các xã miền núi nỗ lực cứu hộ, cứu nạn khu vực bị chia cắt do sạt lở ĐNO - Chính quyền các xã miền núi đang nỗ lực thông đường, tiếp cận hỗ trợ các khu dân cư bị chia cắt do sạt lở.

Tuyến đường ở xã Trà Tập bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt khu dân cư. Ảnh: PHÚ THIỆN

Nhiều khu dân cư bị cô lập

Tại xã Trà Tập, Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Tấn Lạc cho hay, những ngày qua, lượng mưa trên địa bàn từ 140 - 160mm, có nơi vượt 200mm, khiến nhiều khu vực bị chia cắt.

Mưa lũ khiến một học sinh lớp 3 (khu dân cư Tu Gia 2, thôn 6, xã Trà Tập) tử vong do bị trôi vào cống thoát nước. Có 41 hộ bị ảnh hưởng nhà ở với khối lượng đất đá sạt vào nhà khoảng 300m3, ước tính thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Ông Lạc thông tin, nhiều khu dân cư bị cô lập do sạt lở các tuyến giao thông. Tuyến ĐH3 từ trụ sở Công an xã đi các thôn 4, 3, 2, 1… bị sạt lở 2 điểm lớn, đất đá tràn sang đường không thể lưu thông. Sạt lở cũng chia cắt đường từ thôn 3 về thôn 1 và ngược lại.

Ngoài ra, tuyến ĐX từ trung tâm xã đi Măng Ri, Tu Gia 2 bị sạt lở taluy dương tại 2 điểm, hiện không thể tiếp cận các vị trí này.

Hiện trường sạt lở tại xã Trà Leng cũ khiến 600 hộ dân bị mất liên lạc. Ảnh: MINH NGHĨA

Còn tại xã Trà Leng, Chủ tịch UBND xã Châu Minh Nghĩa cho biết, từ chiều 26/10, xã bị mất điện, mất sóng điện thoại và mất liên lạc hoàn toàn với khoảng 600 hộ dân khu vực xã Trà Leng cũ.

Tuyến ĐH1 đi thôn 4 và tuyến Đ1K8 sạt lở với khối lượng hơn 1.500m³ đất đá, khiến khu vực này bị cô lập hoàn toàn.

Sạt lở khiến công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng miền núi bị ảnh hưởng. Lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My thông tin, việc cấp cứu các ca bệnh rất khó khăn do phải đi bộ để tiếp cận bệnh nhân, sau đó vòng qua nhiều tuyến đường mới đưa được bệnh nhân đến trung tâm y tế.

Xã Trà Tập huy động phương tiện cơ giới giải phóng các điểm sạt lở. Ảnh: PHÚ THIỆN

Nỗ lực cứu hộ, cứu nạn

Trước tình hình nhiều khu dân cư bị chia cắt, mất liên lạc, chính quyền các xã miền núi nhanh chóng triển khai lực lượng để cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 27/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Tập phân công cán bộ bám địa bàn, huy động dân quân tự vệ và người dân dọn dẹp bùn đất, xử lý các điểm sạt lở nhỏ để đảm bảo đi lại.

Xã Trà Tập yêu cầu các thôn chủ động di dời dân ở khu vực nguy cơ cao như: khu dân cư Xi Ling (thôn 1), khu vực thủy điện, Tak Nhing (thôn 4), Tak Cui (thôn 5), Lăng Lương (thôn 6)…; phối hợp đơn vị thi công công trình giao thông giải phóng đất đá trên các tuyến ATK, ĐH3, đảm bảo lưu thông bước đầu.

“UBND xã cho học sinh 6 trường nghỉ học vào ngày 27/10. Công tác tuyên truyền được tăng cường, khuyến cáo người dân không qua sông, không ra suối vớt củi, bắt cá trong thời điểm mưa lũ”, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập Ngô Tấn Lạc thông tin.

Tổ công tác xã Trà Leng sử dụng xe bán tải, xe máy tiếp cận khu vực có 600 hộ dân bị cô lập. Ảnh: MINH NGHĨA

Tại xã Trà Leng, sáng 27/10, chính quyền xã cử tổ công tác gồm 6 người di chuyển vào khu vực xã cũ bị mất liên lạc. Tổ mang theo thiết bị liên lạc Vinasat, thiết lập kết nối với bên ngoài. Khi tiếp cận địa bàn sẽ nắm bắt tình hình, thông báo cho UBND xã qua điện thoại vệ tinh. Từ đó, chính quyền sẽ có phương án hỗ trợ cụ thể.

Về giao thông, Chủ tịch UBND xã Trà Leng Châu Minh Nghĩa cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để khắc phục sạt lở, thông tuyến bước 1, tạo điều kiện cho người dân đi lại và tiếp cận cứu trợ khi cần thiết.