Xã hội Đà Nẵng bàn giao 15 căn nhà mới cho hộ nghèo tại hai xã Trà Giáp và Trà Tân ĐNO - Sáng 14/8, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và chính quyền xã Trà Giáp, Trà Tân tổ chức bàn giao 15 ngôi nhà mới cho các hộ đồng bào Ca Dong nghèo của xã Trà Tân và Trà Giáp.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho người dân về nhà mới. Ảnh: SỸ LAM

Các căn nhà được xây dựng từ sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) với số tiền 100 triệu đồng/căn nhà, cùng hơn 1.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Bà Nguyễn Thị Sen, một trong những hộ được nhận nhà trong dịp này phấn khởi: "Nhà cũ của tôi trước kia bị sạt lở do mưa bão nên phải dựng tạm một căn để ở. Nay được VietinBank hỗ trợ 100 triệu đồng và được Công an thành phố, xã giúp công làm nhà mới. Gia đình tôi vui lắm. Giờ có nhà xây kiên cố, mưa bão năm nay không lo nữa rồi".

Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, đây là hoạt động của Công an thành phố Đà Nẵng hưởng ứng thực hiện đợt cao điểm chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của Trung ương.

Tính đến nay, lực lượng Công an thành phố đã hỗ trợ hơn 1.330 ngày công vận chuyển vật liệu xây dựng đến tận công trình, giúp mỗi hộ dân tiết kiệm được từ 10 đến 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn vận động hỗ trợ thêm kinh phí xây dựng từ nguồn xã hội hóa với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm lập thành tích kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc(19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9)

Tại buổi bàn giao, Công an thành phố và VietinBank đã trao nhiều suất quà cho đồng bào nghèo nơi đây.

Được biết, hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố Đà Nẵng, VietinBank hỗ trợ 5 tỷ đồng cùng với Công an thành phố đăng ký xây dựng 50 căn nhà mới cho bà con dân tộc thiểu số các xã: Sông Kôn, Sông Vàng, Phước Hiệp, Phước Năng, Trà Tân và Trà Giáp.