Xã hội Đà Nẵng: Các đơn vị, sở, ngành tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ ĐNO - Ngày 31/10, các sở, ngành, đơn vị của thành phố đến thăm, động viên và trao nhiều phần quà cho người dân vùng bị cô lập, khó khăn tại các xã Trà Đốc, Lãnh Ngọc, Phước Trà.

Đoàn công tác của Sở Tài chính và xã Trà Đốc xuyên đêm cấp phát quà cho người dân vùng bị cô lập. Ảnh: VÂN TRỰC

* Tại xã Trà Đốc, chiều ngày 31/10, Sở Tài chính đến thăm, tặng quà chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị cô lập của xã.

Sở Tài chính ủng hộ gần 150 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành để hỗ trợ 500 suất quà cho người dân xã Trà Đốc (mỗi suất quà gồm mì tôm, nước mắm, dầu ăn, mì chính, muối và cá khô…). Đây là những nhu yếu phẩm cần thiết giúp người dân vượt qua khó khăn khi các thôn đang bị cô lập do mưa lũ kéo dài.

Đoàn công tác của Sở Tài chính phối hợp xã Trà Đốc chia làm hai đoàn, xuyên đêm cấp phát quà cho người dân ở các thôn vùng cao.

Ở khu vực bị chia cắt hoàn toàn, chính quyền xã Trà Đốc phải sử dụng drone để đưa hàng cứu trợ đến với người dân. Ảnh: VÂN TRỰC

Ở khu vực nóc Xơ Rơ (thôn 8) - nơi bị chia cắt hoàn toàn, địa phương phải nhờ đến đội máy bay drone từ Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum cũ) hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ vượt qua địa hình hiểm trở. Dù mưa vẫn nặng hạt, đường sá sạt lở, nhưng toàn bộ 500 suất quà đã được trao đến tay người dân ngay trong đêm.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân xã Trà Đốc. Ảnh: VÂN TRỰC

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Bộ chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ 3 - Trà My phối hợp trao 311 suất quà cho người dân thôn 9 (xã Trà Đốc).

Người dân vùng bị cô lập tập trung nhận quà cứu trợ sau nhiều ngày bị cô lập. Ảnh: VÂN TRỰC

Đại diện lãnh đạo xã Trà Đốc cho biết, đây là nguồn động viên để chính quyền địa phương và đồng bào vùng cao Trà Đốc sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất. (VÂN TRỰC - AN BÌNH)

* Tại xã Lãnh Ngọc, chiều 31/10, đoàn công tác Thành đoàn Đà Nẵng cùng đoàn thiện nguyện đến thăm, tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ tại các thôn 14, 15 (xã Lãnh Ngọc).

Đoàn công tác Thành đoàn trao quà cho người dân xã Lãnh Ngọc bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đoàn trao tặng 500 suất quà (mỗi suất gồm thuốc men, bánh kẹo, sữa tươi, đồ dùng sinh hoạt) và trao tặng 20 triệu đồng tiền mặt, chia sẻ, động viên các gia đình vượt qua khó khăn.

Cùng ngày, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung đến trao tặng 48 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại nặng tại xã Lãnh Ngọc. Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng, gồm: chăn, màn và các thực phẩm thiết yếu.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Đà Nẵng trao quà cho người dân xã Lãnh Ngọc bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Trong đợt này, các đoàn thiện nguyện cũng đến giúp người dân ở thôn 14, thôn 15 (xã Lãnh Ngọc) sửa chữa xe máy, đồ điện tử bị hư hỏng do ngập nước lũ. Câu lạc bộ “Nhớ về Tiên Phước” vận động trên 100 triệu đồng, hỗ trợ 166 bộ sách mới, cặp vở, bút viết cho học sinh tiểu học và 113 bộ sách mới cho học sinh THCS trên địa bàn xã.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Lãnh Ngọc giúp người dân vệ sinh nhà cửa sau lũ. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Ông Võ Đình Khôi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lãnh Ngọc cho biết, đến thời điểm hiện tại, Mặt trận xã tiếp nhận từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ với số tiền 130 triệu đồng. Mặt trận xã sẽ thống kê danh sách những hộ bị ảnh hưởng để hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. (NGUYỄN HƯNG)

* Chiều 31/10, tại thôn Trà Nhan (xã Phước Trà), Trung tâm sát hạch lái xe Phú Ninh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà tổ chức trao 50 suất quà gồm gạo, mì tôm, dầu ăn, nước mắm… với tổng trị giá 15 triệu đồng, hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng mưa lũ.

Lãnh đạo xã Phước Trà và Trung tâm sát hạch lái xe Phú Ninh trao quà cho người dân thôn Trà Nhan (xã Phước Trà). Ảnh: THANH HOA

Nguồn kinh phí do tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm sát hạch lái xe Phú Ninh đóng góp. (THANH HOA)

* Cùng ngày, lãnh đạo Sở Xây dựng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên các quốc lộ 40B, 24C, đồng thời thăm hỏi, động viên và trao quà cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khắc phục đường sá hư hỏng, cố gắng thông xe trong thời gian nhanh nhất. (CÔNG TÚ)