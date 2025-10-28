Xã hội Đà Nẵng cấm lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Avương do lũ ĐNO - Do nước lũ dâng cao, nên sáng 28/10, Khu Quản lý đường bộ 3 đã đóng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Avương.

Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thôn Cr'toonh (xã Avương) bị đóng từ sáng 28/10. Ảnh: PHẠM THỦY

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, từ sáng sớm 28/10, địa phương ghi nhận mực nước sông Avương thuộc khu vực thôn Cr'toonh dâng cao bất ngờ, dòng lũ tràn qua tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Km438+700 - Km439+150.

Trước tình hình trên, Khu Quản lý đường bộ 3 (đơn vị quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh - nhánh tây) đã thực hiện đóng đường, ngăn phương tiện giao thông đi lại khu vực nguy hiểm, bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng cùng ngày.

Lực lượng vũ trang xã Avương hỗ trợ người dân cùng đàn gia súc di tản khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: PHẠM THỦY

Chủ tịch UBND xã Avương cho biết, hiện tại thôn Azứt (trung tâm xã Avương) có 10 nhà dân bị ngập sâu hơn 0,5m do nước sông Chà Lang dâng cao. Một số hộ ở thôn Atêếp bị hư hỏng nhà cửa do ảnh hưởng sạt lở taluy dương.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã (dài 28,3km) xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương. Trong đó, có một điểm lớn tại thôn Xa'ơi gây chia cắt hoàn toàn.

Một ngôi nhà của người dân xã Avương bị hư hỏng nặng. Ảnh: PHẠM THỦY

Ngoài ra, tuyến ĐT606 (dài 7,2km) sạt lở taluy âm xảy ra tại Km5+830; tuyến ĐH3 (đoạn từ Atêếp đi thôn Axoo) và tuyến ĐH5 (đoạn đầu cầu Avương - thôn Rà’bhượp) xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn nhỏ.

Riêng ĐH5 có 7 điểm, trong đó 1 điểm sạt lở khối lượng lớn khiến các loại xe không thể lưu thông.

Mưa lớn gây ảnh hưởng đến các công trình công cộng. Tầng trệt Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc ngập sâu hơn 0,2m; Trường Mầm non Avương có nguy cơ sạt lở taluy dương.

Công an xã Avương hỗ trợ di chuyển tài sản người dân đến nơi an toàn. Ảnh: PHẠM THỦY

Tuyến đường dây trung thế đoạn qua thôn R’cung (gần đường Hồ Chí Minh) bị đứt, gây mất điện từ 7 giờ sáng 28/10. Các tổ điện lực đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Thời điểm này, xã Avương tổ chức sơ tán 11 hộ với 45 khẩu đến nơi an toàn.

Nhân viên điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc tranh thủ dọn lũ. Ảnh: PHẠM THỦY

Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Avương. Ảnh: PHẠM THỦY