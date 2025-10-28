Thứ Ba, 28/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Người dân vùng cao Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ dữ đi an táng

PHƯƠNG GIANG 28/10/2025 09:56

ĐNO - Mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, đường bị chia cắt, người dân xã Trà Đốc bất chấp hiểm nguy vượt dòng nước xiết khiêng quan tài đi an táng.

a6f105966fdf8681dfce.jpg
Hình ảnh ghi lại nhóm người đưa quan tài vượt lũ dữ ở xã Trà Đốc. (Ảnh cắt từ video)

Chiều 27/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người dân ở xã Trà Đốc khiêng quan tài vượt qua con suối nước chảy xiết, khiến nhiều người xúc động.

Trong clip, hơn 10 người dân mặc áo mưa, đội nón lá, dùng gậy dò đường, gồng mình khiêng quan tài vượt qua đoạn suối nước sâu ngang bụng. Có lúc dòng nước chảy mạnh làm nghiêng quan tài, nhưng mọi người vẫn cố giữ thăng bằng đưa quan tài sang bờ bên kia an toàn.

[VIDEO] - Người dân Trà Đốc vượt suối đưa quan tài đi an táng:

Lãnh đạo UBND xã Trà Đốc xác nhận sự việc xảy ra tại thôn 5 của xã vào chiều 27/10. Người mất là một cụ bà trong thôn. Do mưa lũ kéo dài, nước suối dâng cao khiến gia đình phải để quan tài trong nhà suốt ba ngày. Chính quyền địa phương đã nắm tình hình, vận động người thân và cử lực lượng đến hỗ trợ.

Đến chiều 27/10, khi trời tạnh mưa, người dân mới có thể khiêng quan tài vượt suối để đưa cụ về nơi an nghỉ trong rừng.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Trà My để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Trà My để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Công an xã Hà Nha vượt mưa lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Công an xã Hà Nha vượt mưa lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Trà My để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Trà My để ứng phó mưa lũ, sạt lở đất

Công an xã Hà Nha vượt mưa lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Công an xã Hà Nha vượt mưa lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Người dân vùng cao Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ dữ đi an táng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO