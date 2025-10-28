Xã hội Người dân vùng cao Đà Nẵng khiêng quan tài vượt lũ dữ đi an táng ĐNO - Mưa lớn kéo dài khiến nước suối dâng cao, đường bị chia cắt, người dân xã Trà Đốc bất chấp hiểm nguy vượt dòng nước xiết khiêng quan tài đi an táng.

Hình ảnh ghi lại nhóm người đưa quan tài vượt lũ dữ ở xã Trà Đốc. (Ảnh cắt từ video)

Chiều 27/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người dân ở xã Trà Đốc khiêng quan tài vượt qua con suối nước chảy xiết, khiến nhiều người xúc động.

Trong clip, hơn 10 người dân mặc áo mưa, đội nón lá, dùng gậy dò đường, gồng mình khiêng quan tài vượt qua đoạn suối nước sâu ngang bụng. Có lúc dòng nước chảy mạnh làm nghiêng quan tài, nhưng mọi người vẫn cố giữ thăng bằng đưa quan tài sang bờ bên kia an toàn.

[VIDEO] - Người dân Trà Đốc vượt suối đưa quan tài đi an táng:

Lãnh đạo UBND xã Trà Đốc xác nhận sự việc xảy ra tại thôn 5 của xã vào chiều 27/10. Người mất là một cụ bà trong thôn. Do mưa lũ kéo dài, nước suối dâng cao khiến gia đình phải để quan tài trong nhà suốt ba ngày. Chính quyền địa phương đã nắm tình hình, vận động người thân và cử lực lượng đến hỗ trợ.

Đến chiều 27/10, khi trời tạnh mưa, người dân mới có thể khiêng quan tài vượt suối để đưa cụ về nơi an nghỉ trong rừng.