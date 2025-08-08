Giáo dục - Việc làm Đà Nẵng có 2 học sinh đoạt huy chương tại Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025 ĐNO - Ngày 8/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, 8/8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2025 đều đoạt giải. Trong đó, Đà Nẵng có 2 học sinh đoạt giải với 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.

Em Nguyễn Phú Nhân (thứ 2, từ trái qua) giành ngôi vô địch Olympic Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh toàn quốc lần thứ nhất (VOAI 2025) vào tháng 6/2025. Ảnh: MINH LÊ

Theo đó, Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 diễn ra từ ngày 2 đến 8/8 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Kỳ thi IOAI 2025 có 300 thí sinh của 78 đội tham gia, đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi và tất cả đều đoạt giải với 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích. Với kết quả trên, Đội tuyển IOAI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao nhất.

Trong đó, 2 học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng là em Nguyễn Phú Nhân đoạt huy chương Vàng và em Hoàng Công Bảo Long đoạt huy chương Đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2025, Nguyễn Phú Nhân giành ngôi vô địch Olympic Trí tuệ nhân tạo dành cho học sinh toàn quốc lần thứ nhất (VOAI 2025).