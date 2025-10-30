Văn hóa - Văn nghệ Đà Nẵng đạt 6 giải thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025 ĐNO - Ngày 30/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải chung kết toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025. Năm nay, thành phố Đà Nẵng ghi dấu ấn với 6 giải thưởng gồm 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề.

Theo đó, bậc Tiểu học có 2 giải Khuyến khích, thuộc về em Nguyễn Ngọc Minh Khang (lớp 5/5, Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, phường Cẩm Lệ) và em Huỳnh Mai Ngân Giang (lớp 5C, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Tam Xuân).

Tại bậc THCS, em Lê Đăng Quang (lớp 8/1, Trường THCS Lê Độ, phường An Hải) xuất sắc giành giải Ba và giải Tác phẩm truyền cảm hứng nhất; em Nguyễn Hoàng My (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Chiên Đàn) đạt giải Khuyến khích.

Ở bậc THPT, em Nguyễn Thị Kim Ngân (lớp 11/23, Trường THPT Phan Châu Trinh, phường Hải Châu) giành giải Ba.