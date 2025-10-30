Thứ Năm, 30/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Văn hóa - Văn nghệ

Đà Nẵng đạt 6 giải thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025

XUÂN DŨNG 30/10/2025 21:06

ĐNO - Ngày 30/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải chung kết toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025. Năm nay, thành phố Đà Nẵng ghi dấu ấn với 6 giải thưởng gồm 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích và 1 giải Chuyên đề.

dai su
Em Nguyễn Thị Kim Ngân (lớp 11/23, Trường THPT Phan Châu Trinh, phường Hải Châu) giành giải Ba toàn quốc cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025.

Theo đó, bậc Tiểu học có 2 giải Khuyến khích, thuộc về em Nguyễn Ngọc Minh Khang (lớp 5/5, Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương, phường Cẩm Lệ) và em Huỳnh Mai Ngân Giang (lớp 5C, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Tam Xuân).

Tại bậc THCS, em Lê Đăng Quang (lớp 8/1, Trường THCS Lê Độ, phường An Hải) xuất sắc giành giải Ba và giải Tác phẩm truyền cảm hứng nhất; em Nguyễn Hoàng My (lớp 7/2, Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Chiên Đàn) đạt giải Khuyến khích.

Ở bậc THPT, em Nguyễn Thị Kim Ngân (lớp 11/23, Trường THPT Phan Châu Trinh, phường Hải Châu) giành giải Ba.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong ngành giáo dục Quảng Nam

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong ngành giáo dục Quảng Nam

Núi Thành khen thưởng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Núi Thành khen thưởng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2025

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong ngành giáo dục Quảng Nam

Phát động cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong ngành giáo dục Quảng Nam

Núi Thành khen thưởng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Núi Thành khen thưởng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2025

Xem thêm Văn hóa - Văn nghệ
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Văn hóa - Văn nghệ
      Đà Nẵng đạt 6 giải thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO