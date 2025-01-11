Nhà đất Đà Nẵng đầu tư 1.476 căn nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 ĐNO - Chiều 31/10, Sở Xây dựng thông tin dự án Nhà ở xã hội tại lô B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (Ecohome Hòa Hiệp) được đầu tư 1.476 căn nhà ở xã hội.

Phối cảnh dự án Ecohome Hòa Hiệp. Ảnh: SXD

Dự án Ecohome Hòa Hiệp tọa lạc trên địa bàn phường Liên Chiểu và phường Hải Vân, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công từ ngày 15/9/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029. Khu đất xây dựng có diện tích khoảng 4,27ha. Trong đó, tổng diện tích xây dựng công trình khoảng 13.199m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 191.290m².

Dự án gồm 3 công trình nhà ở (chung cư nhà ở xã hội và chung cư thương mại), 1 công trình nhà trẻ cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội tại dự án là 1.476 căn, trong đó có 1.180 căn để bán và 296 căn cho thuê.

Giá bán nhà ở xã hội tạm tính dự kiến đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì là 18 triệu đồng/m². Giá cho thuê nhà ở xã hội dự kiến đã bao gồm VAT là 131.000 đồng/m²/tháng.