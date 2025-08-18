Thứ Hai, 18/8/2025
Khoa học - Công nghệ

Đà Nẵng đưa hơn 100 sinh viên về hỗ trợ công nghệ thông tin tại xã, phường

QUỐC TUẤN 18/08/2025 15:19

ĐNO - Sáng 18/8, một số trường đại học tại thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân đưa sinh viên ngành công nghệ thông tin về hỗ trợ tại các xã, phường.

fpt(1).jpg
Sinh viên Trường Đại học FPT ra quân hỗ trợ các xã, phường. Ảnh: T.H

Đợt 1 này (từ ngày 18 - 25/8) có 105 sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học FPT và Đại học Duy Tân được phân bổ về 44 phường, xã.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm vụ chính của sinh viên là hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý sự cố kỹ thuật về thiết bị công nghệ thông tin như máy tính, máy in, mạng... Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Sinh viên cũng hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng thiết bị tại trung tâm phục vụ hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID…; hỗ trợ các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI cho doanh nghiệp và người dân.

Theo rà soát của Sở Nội vụ và qua đăng ký, hiện có 69 phường, xã trên địa bàn thành phố có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành công nghệ thông tin.

Sau đợt 1, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các trường, cơ quan liên quan tổ chức các đợt hỗ trợ tiếp theo theo nhu cầu của xã, phường và đăng ký của sinh viên.

Tập huấn cho sinh viên hỗ trợ công nghệ thông tin các xã, phường

Tập huấn cho sinh viên hỗ trợ công nghệ thông tin các xã, phường

Thiếu nhân lực phụ trách công nghệ thông tin

Thiếu nhân lực phụ trách công nghệ thông tin

Sinh viên công nghệ thông tin hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Sinh viên công nghệ thông tin hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Tập huấn cho sinh viên hỗ trợ công nghệ thông tin các xã, phường

Tập huấn cho sinh viên hỗ trợ công nghệ thông tin các xã, phường

Thiếu nhân lực phụ trách công nghệ thông tin

Thiếu nhân lực phụ trách công nghệ thông tin

Sinh viên công nghệ thông tin hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

Sinh viên công nghệ thông tin hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp

