Chính trị Đà Nẵng gặp mặt kỷ niệm và tuyên dương 34 gương điển hình tiên tiến ngành Nội vụ ĐNO - Chiều 22/8, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nội vụ (28/8/1945 – 28/8/2025) và khen thưởng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: ngành Nội vụ luôn được thành phố xem là lực lượng nòng cốt, trụ cột quan trọng trong công tác tham mưu xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ, công tác lao động, việc làm, người có công, thi đua - khen thưởng…

Chủ tịch UBND thành phố biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành trong thời gian qua đã tập trung tham mưu cho lãnh đạo thành phố những quyết sách quan trọng, ghi dấu ấn đối với sự phát triển của thành phố. Đồng thời đề nghị thời gian tới, ngành Nội vụ thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đặc biệt là tham mưu thật hiệu quả đối với công tác tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, tham mưu chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài để phục vụ cho mô hình phát triển mới, trong đó có Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do đang triển khai tại Đà Nẵng.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng Sở Nội vụ thành phố bức trướng: “Đoàn kết - Tận tụy - Tiên phong - Đổi mới”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, liêm chính, có năng lực thực tiễn, tinh thần đổi mới sáng tạo và phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành chính công. Tăng cường sử dụng dữ liệu số trong các lĩnh vực ngành phụ trách; nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao biểu trưng cho các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, ngành Nội vụ cần tham mưu thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công cách mạng và thân nhân. Tiếp tục phát huy vai trò của công tác thi đua - khen thưởng như một động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân theo tinh thần thực chất, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao biểu trưng cho các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng Sở Nội vụ thành phố bức trướng với nội dung: “Đoàn kết - Tận tụy - Tiên phong - Đổi mới”; Sở Nội vụ thành phố trao bảng biểu trưng, ghi nhận, biểu dương đối với 34 gương điển hình tiên tiến ngành Nội vụ, giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao biểu trưng tuyên dương các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: ĐẮC MẠNH