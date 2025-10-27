Thể thao Đà Nẵng giành 24 huy chương tại giải điền kinh người khuyết tật quốc gia ĐNO - Ngày 27/10, đoàn vận động viên Đà Nẵng kết thúc Giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật năm 2025 thành công với 24 huy chương.

Đoàn vận động viên Đà Nẵng dự Giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật năm 2025. Ảnh: NVCC

Giải diễn ra từ ngày 21 - 27/10 tại tỉnh Lâm Đồng, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Năm nay, giải có sự tham gia của gần 300 vận động viên từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, với 188 nội dung thi đấu (bao gồm chạy, nhảy, ném và đẩy).

Vận động viên Nguyễn Trung Nghĩa (giữa) có giải đấu thành công với 3 huy chương Vàng. Ảnh: NVCC

Sau nỗ lực thi đấu, đoàn vận động viên Đà Nẵng giành 24 huy chương, gồm: 7 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng, xếp thứ Ba toàn đoàn sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Các vận động viên Đà Nẵng thi đấu thành công gồm: Nguyễn Trung Nghĩa giành 3 huy chương Vàng nội dung chạy 100m, 200m, 400m hạng thương tật T13; Nguyễn Gia Huy giành 2 huy chương Vàng nội dung chạy 100m, 400m và 1 huy chương Bạc nội dung chạy 200m hạng thương tật T38; Phạm Bá Quyền 1 huy chương Vàng ném đĩa, 1 huy chương Bạc ném lao và 1 huy chương Đồng đẩy tạ hạng thương tật F43.

Ở nội dung dành cho nữ, vận động viên Phạm Thị Bích Huệ giành 1 huy chương Vàng nhảy xa, 2 huy chương Bạc nhảy cao và nhảy 3 bước hạng thương tật F13…

Đà Nẵng giành giải Ba toàn đoàn. Ảnh: NVCC

Giải đấu nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, khẳng định sự phát triển của phong trào thể thao người khuyết tật tại Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, hòa nhập và phát triển bền vững.

Thông qua kết quả thi đấu, ban tổ chức tuyển chọn các vận động viên có thành tích tốt, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 tại Thái Lan và các giải thể thao người khuyết tật quốc tế.