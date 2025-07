Xã hội Đà Nẵng khẩn trương hoàn tất thủ tục để bố trí nhà ở xã hội cho người có công cách mạng ĐNO - Trưa 22/7, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì cuộc họp về công tác rà soát bố trí nhà ở xã hội đối với các gia đình người có công cách mạng.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến ngày 30/6, sở tiếp nhận 108 hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội tại chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (đợt 1).

Qua rà soát, đã loại trừ 21 trường hợp không bảo đảm điều kiện; đang tiếp tục xác minh 24 trường hợp đã chuyển nhượng nhà, đất và 8 trường hợp chưa xác minh được thời gian thường trú. Đồng thời, đề xuất bố trí thêm 15 trường hợp người có công cách mạng, thân nhân liệt sĩ nộp hồ sơ trước ngày 10/6, đã kiểm tra, xác minh đủ điều kiện nhưng không có quỹ nhà ở thuộc tài sản công nên Sở Xây dựng chưa tham mưu quyết định bố trí cho thuê.

Trong ngày 22/7, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Công an thành phố chỉ đạo công an các phường xác minh thời gian lưu trú tại địa phương và cử người phối hợp lập biên bản xác minh. Trên cơ sở xác minh từ công an, sở sẽ có tờ trình đề xuất bố trí chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên và hoàn thành trong ngày 23/7.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công trình và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu công trình chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên; gửi sở trước ngày 23/7 để kiểm tra, ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Sở Xây dựng tập trung xử lý dứt điểm các hồ sơ, theo nguyên tắc hồ sơ nào hoàn chỉnh xong, rõ thì phải trình Chủ tịch UBND thành phố ký ngay. Với 21 trường hợp chưa bảo đảm điều kiện, Sở Xây dựng trả lời cho người dân được rõ. Với hồ sơ đạt yêu cầu, thống nhất trong ngày 25/7, Trung tâm Khai thác và Quản lý nhà Đà Nẵng bố trí, sắp xếp, mời các đối tượng để thông báo; ngày 26/7, tiến hành bàn giao nhà.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng đề xuất đợt 2, đối tượng, địa bàn, tiêu chí phải cân nhắc phù hợp. “Đây là chương trình ý nghĩa, nhân văn của thành phố nhằm tri ân người có công cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực triển khai để đạt kết quả tốt nhất”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.