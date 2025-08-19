Giao thông - Xây dựng Đà Nẵng khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao ĐNO - Sáng 19/8, cùng với các địa phương trong cả nước đồng loạt thực hiện khánh thành, khởi công các công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đi qua phường Điện Bàn Bắc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình dự và phát biểu tại lễ khởi công. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Phi Hùng tham dự.

Đây là dự án thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng, thuộc dự án nhóm C, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III.

Dự án dự kiến xây dựng 115 lô đất tái định cư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, với tổng diện tích gần 47.000m². Tổng mức đầu tư dự án hơn 76,1 tỷ đồng, thi công trong thời gian 15 tháng.

Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Nhà thầu xây dựng là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình nhấn mạnh, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là giấc mơ, khát vọng của nhiều thế hệ, nay từng bước trở thành hiện thực.

Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối xuyên suốt đất nước, rút ngắn thời gian, nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững; đồng thời khẳng định ý chí, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo chỗ ở ổn định, văn minh, hiện đại cho người dân bị ảnh hưởng; đồng thời mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Bắc thành phố.

Thiết bị máy móc của đơn vị thi công khởi động tại lễ khởi công. Ảnh: ĐẮC MẠNH

“Tôi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành khoa học, chặt chẽ, bám sát tiến độ, kiên quyết đảm bảo chất lượng. Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thực hiện nghiêm cam kết, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, tiến độ.

Các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án; đồng thời mong muốn người dân trong vùng dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận để công trình sớm hoàn thành, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.