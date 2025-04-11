Xã hội Đà Nẵng kích hoạt hơn 1,59 triệu tài khoản định danh điện tử ĐNO - Đến tháng 10/2025, thành phố Đà Nẵng thu nhận hơn 1,69 triệu hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 và kích hoạt hơn 1,59 triệu tài khoản.

UBND thành phố vừa báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đến tháng 10/2025; đồng thời đề ra nhiệm vụ trong tháng 11 nhằm tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh dữ liệu.

Theo báo cáo, đối với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công, Đà Nẵng tiếp nhận hơn 150.800 hồ sơ; trong đó có 113.768 hồ sơ trực tuyến (chiếm hơn 75%), giải quyết đúng hạn hơn 99.500 hồ sơ, thể hiện tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngày càng tăng.

Ở nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố tăng cường hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú triển khai nền tảng quản lý lưu trú ASM, đến nay có 1.424/3.883 cơ sở đăng ký bản quyền (đạt 63%).

Đối với nhóm phục vụ phát triển công dân số, thành phố đã tích hợp hơn 725.000 thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNeID (đạt gần 25% số dân thường trú); thu nhận 1.693.813 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, kích hoạt 1.592.912 tài khoản, tạo thuận lợi trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng được thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các vấn đề về an ninh mạng liên quan đến Đề án 06 trên địa bàn thành phố.

Trong tháng 11, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh chiến dịch 90 ngày “làm giàu, làm sạch dữ liệu dân cư”; hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh mức 2 và tích hợp bảo hiểm y tế lên VNeID.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng; hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, nhất là tại các hệ thống trọng yếu của thành phố.