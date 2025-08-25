Khoa học - Công nghệ Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo của UBND thành phố phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thanh Hồng; Giám đốc Sở Nội vụ Phan Văn Bình; Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hữu Hợp.

Cơ quan thường trực chung Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực về cải cách hành chính. Công an thành phố là cơ quan thường trực về Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố phù hợp với các điều kiện đặc thù của thành phố và quy định pháp luật. Các cơ quan thường trực có nhiệm vụ tham mưu các nội dung, nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được giao.