Thứ Bảy, 1/11/2025
090.505.5367/090.515.8286
Chính quyền - đoàn thể

Đà Nẵng: Liên đoàn Lao động thành phố và Thành đoàn trao 600 suất quà cho người dân vùng lũ

NGUYỄN ĐẮC MẠNH 01/11/2025 08:12

ĐNO - Chiều 31/10, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng 600 suất quà (trị giá 180 triệu đồng) cho người dân vùng lũ các xã Gò Nổi, Duy Xuyên, Thu Bồn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố (bìa phải) và Thành đoàn (thứ hai, bên trái sang) trao quà cho hộ dân khó khăn của xã Duy Xuyên. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Tại mỗi xã, đoàn trao tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, đồng thời trao tặng mỗi địa phương 20 bộ phao tròn và áo phao.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố (bìa phải) và Thành đoàn (thứ hai, bên trái sang) trao quà và hỗ trợ 2 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn của xã Thu Bồn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố trao hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn bị thiệt hại do lũ (mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng); hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ tại 9 chốt trực (mỗi chốt phần quà trị giá 3 triệu đồng).

Đợt này, Liên đoàn Lao động thành phố và Thành đoàn trao tổng số 1.000 suất quà (trị giá 300 triệu đồng) cho 5 địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo dự kiến, ngày 1/11, đoàn tiếp tục trao tặng 400 suất quà gồm lương thực, thực phẩm, đồ ăn và nước uống thiết yếu cho người dân vùng lũ các xã Đại Lộc và Vu Gia, trao tặng mỗi địa phương 20 bộ phao tròn và áo phao.

