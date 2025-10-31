Xã hội Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng thăm và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng mưa lũ ĐNO - Ngày 31/10, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng Hồ Thị Lan Hương dẫn đầu đã đến thăm, trao quà hỗ trợ các gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại phường Hội An.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương thăm hỏi, động viên đoàn viên bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: P.H

Đoàn đã trực tiếp thăm hai hộ đoàn viên thuộc Nghiệp đoàn ghe bơi Hội An (Công đoàn phường Hội An). Trong đợt lũ vừa qua, nhà cửa của họ bị ngập sâu, nhiều tài sản hư hại nặng, đời sống chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại các điểm thăm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương đã chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại mà đoàn viên và gia đình gánh chịu; động viên các hộ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Hương cũng đề nghị Công đoàn phường Hội An tiếp tục theo dõi sát tình hình đoàn viên, người lao động, nhằm kịp thời có các hình thức hỗ trợ phù hợp, không để ai bị bỏ lại phía sau trong thiên tai.

Theo thông tin từ Công đoàn phường Hội An, đợt mưa lũ này đã khiến 10 đoàn viên chịu thiệt hại nặng. Tuy nhiên, hiện tại mới tiếp cận được 2 trường hợp do địa bàn bị chia cắt và nước chưa rút hết. Liên đoàn Lao động thành phố đã ủy quyền cho Công đoàn phường tiếp tục thăm hỏi và trao hỗ trợ ngay khi điều kiện cho phép.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương (thứ 4, bên trái qua) thăm, động viên lực lượng trực các chốt kiểm soát. Ảnh: P.H

Cũng trong ngày, đoàn công tác đã đến thăm và động viên lực lượng ứng trực tại các chốt kiểm soát mưa lũ thuộc các phường Hội An, Hội An Tây và Ngũ Hành Sơn.

Tại mỗi điểm đến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Thị Lan Hương ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của lực lượng ứng trực trong việc đảm bảo an toàn cho nhân dân, hỗ trợ sơ tán và vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Đoàn trao tặng 3 triệu đồng cùng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ.

Cũng trong ngày, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Ngọc Ánh dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tại các xã Trà Tân và Trà My cho lực lượng ứng trực phòng, chống thiên tai, sạt lở đất và lũ quét.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Ngọc Ánh (thứ 2, bên trái sang) động viên lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: P.H

Đoàn đã gửi quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ thông qua Đảng ủy xã và Ban Chỉ huy quân sự xã, kèm theo khoản hỗ trợ 3 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà).

Tại đây, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã gửi lời động viên và chia sẻ chân thành đến lực lượng ứng trực. Đồng thời, bà cũng đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy của lực lượng tại các chốt. Bà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ và tình nguyện viên đã không quản ngày đêm, vượt qua khó khăn để luôn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống mưa lũ.