Chính trị Đà Nẵng mong muốn thúc đẩy hợp tác giáo dục với các đại học hàng đầu của Australia ĐNO - Trưa 4/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Gillian Bird PSM, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird PSM. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ Gillian Bird PSM và đoàn công tác, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam vì những hỗ trợ tích cực dành cho thành phố trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Australia thời gian qua không ngừng được củng cố. Đặc biệt năm 2024, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Đà Nẵng tin tưởng sẽ là một trong những địa phương được thụ hưởng và đóng góp tích cực trong tiến trình hợp tác này.

Bí thư Thành ủy cho biết, Đà Nẵng đã ký kết 3 bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Australia (bang Queensland năm 2003, bang Nam Úc năm 2016, thành phố Gold Coast năm 2020).

Trên địa bàn thành phố hiện có 29 dự án FDI của Australia với vốn đầu tư 13,9 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất giày dép, may mặc, lập trình, nhà hàng…

Về viện trợ phi chính phủ (NGO), hiện có 7 tổ chức của Australia đang hoạt động tại địa bàn thành phố trong nhiều lĩnh vực như hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương tích cực tham gia các chương trình, dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại Chính phủ Australia (DFAT) tài trợ cùng các cơ quan Liên hợp quốc; đặc biệt trong các lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển bền vững, dự án xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Bí thư Thành ủy thông tin thêm, thực hiện chủ trương của Trung ương, từ ngày 1/7/2025, hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành thành phố Đà Nẵng mới với không gian phát triển rộng lớn, diện tích gần 12.000km², dân số trên 3 triệu người, sở hữu 2 sân bay quốc tế, 4 cảng biển, cửa khẩu quốc tế Nam Giang và 2 di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Trung ương dành cho Đà Nẵng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá; trong đó có việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Về giáo dục, Bí thư Thành ủy đánh giá cao tiềm năng và chất lượng giáo dục đại học của Australia, đồng thời nhấn mạnh Đà Nẵng là trung tâm giáo dục lớn của miền Trung.

Thành phố mong muốn tăng cường liên kết giữa Đại học Đà Nẵng và các đại học hàng đầu của Australia (University of Queensland, RMIT, Deakin…) về đào tạo kỹ sư, quản trị, logistics, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, đề xuất Đại sứ quán và Chính phủ Australia hỗ trợ mở rộng học bổng Australia cho sinh viên và cán bộ Đà Nẵng; xem xét khả năng thành lập Trung tâm Hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Gillian Bird PSM. Ảnh: NGỌC PHÚ



Cùng với đó, tiếp tục tạo cơ hội cho thành phố Đà Nẵng tham gia Chương trình viện trợ trực tiếp (DAP) là chương trình viện trợ của Chính phủ Australia do Tổng Lãnh sự quán Australia phân bổ; đặc biệt dành cho khu vực phía Tây và phía Nam của Đà Nẵng mới hiện nay với các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng, phát triển nông thôn.

Ngoài ra, Đại sứ quán Australia có thể xem xét, giới thiệu cho Đà Nẵng một số nguồn hỗ trợ trước mắt nhằm nâng cao chất lượng sống, sinh hoạt của nhân dân những khu vực còn khó khăn của thành phố.

Đại sứ Gillian Bird PSM cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố; bày tỏ chia sẻ sâu sắc với nhân dân Đà Nẵng về những thiệt hại trong trận mưa lũ vừa qua.

Đại sứ Gillian Bird PSM nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Australia trong khu vực. Việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới.

Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tại các địa phương trọng điểm, trong đó có Đà Nẵng.

Australia đặc biệt quan tâm đến các dự án chiến lược như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và phát triển công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đà Nẵng.

Bà Gillian Bird PSM chia sẻ, hằng năm có hơn 500.000 du khách Australia đến Việt Nam, trong đó Đà Nẵng là điểm đến yêu thích. Hiện có hơn 400 du học sinh Đà Nẵng từng học tập tại Australia trở về làm việc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng và tầm nhìn phát triển của Đà Nẵng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thông tin về các kế hoạch phát triển, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể trong thời gian tới.