Giáo dục - Việc làm Thúc đẩy hợp tác giáo dục quốc tế Hợp tác giáo dục quốc tế đang trở thành xu thế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và uy tín học thuật của các cơ sở giáo dục đại học.

Sinh viên Hàn Quốc giao lưu trò chơi banh đũa tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NHẬT HẠ

Nắm bắt xu thế thời đại, các trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi sinh viên, mở rộng mạng lưới kết nối với đối tác trên thế giới.

Mở rộng mạng lưới hợp tác

Những lĩnh vực được các trường lựa chọn hợp tác rất đa dạng, như: trao đổi sinh viên, giảng viên, đồng tổ chức hội thảo quốc tế, thực hiện nghiên cứu chung, xây dựng chương trình đào tạo liên kết…

Tháng 7 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đón đoàn sinh viên của Viện Ngôn ngữ đặc biệt (ICFL), Trường Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc) đến trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong 4 tuần.

Sinh viên đến từ Hàn Quốc được trải nghiệm hành trình học tập, khám phá toàn diện, kết hợp giữa học tiếng Việt chuyên biệt với chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, như đi chợ, mua bán, hỏi đường, làm tò he, giao lưu ẩm thực, học nấu món ăn Việt, tham quan làng nghề truyền thống, khám phá phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn…

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) gặp gỡ sinh viên Nhật Bản sang trao đổi học tập tại nhà trường. Ảnh: THU HÀ

Choi Yun Seo, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Busan bày tỏ ấn tượng về sự thân thiện, hiếu khách của người Việt cũng như không khí học tập cởi mở của sinh viên Trường Đại học Kinh tế. Những trải nghiệm này giúp Choi Yun Seo hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam không phải qua sách vở mà từ những trải nghiệm thực tế.

Đầu tháng 8/2025, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) có 4 sinh viên Đại học Mie (Nhật Bản) đến thực tập, tham gia chương trình trao đổi tại trường từ ngày 1-30/8 theo chương trình hợp tác đã ký kết giữa hai bên từ năm 2023. Ngoài thực tập về chuyên môn, các sinh viên quốc tế được tham gia hoạt động thực tế, trải nghiệm, giao lưu văn hóa Việt Nam do nhà trường tổ chức.

PGS-TS. Nguyễn Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm cho biết, từ năm 2002 nhà trường đã triển khai hoạt động trao đổi sinh viên, đây được xem như một phần trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục. Đến nay, nhà trường đã và đang thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác trao đổi sinh viên với hơn 40 đối tác đến từ 26 quốc gia khác nhau như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc, Thái Lan...

Thông qua chương trình trao đổi, sinh viên có cơ hội học tập tại các trường đại học đối tác, tiếp cận với kiến thức chuyên môn trong môi trường quốc tế, phát triển kỹ năng giao tiếp, thích ứng và tư duy phản biện. Quan trọng hơn, sinh viên được trải nghiệm và thấu hiểu sự đa dạng văn hóa, từ đó hình thành tư duy liên văn hóa và năng lực hội nhập toàn cầu.

Đổi mới và nâng cao năng lực

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo, các trường đại học triển khai chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, tăng cường thu hút giảng viên và sinh viên quốc tế đến học tập, giảng dạy. Ngoài ra, cử giảng viên trẻ đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao và tầm nhìn quốc tế.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng biểu diễn nghệ thuật tại Festival giao lưu văn hóa giáo dục Đà Nẵng và Incheon (Hàn Quốc). Ảnh: THU HÀ

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được đẩy mạnh thông qua các dự án hợp tác quốc tế, công bố bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín và tổ chức hội thảo khoa học quốc tế.

PGS-TS. Nguyễn Văn Hiếu, cho hay, giảng viên nhà trường có nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học với giảng viên các trường đại học khác trong khu vực. Với thế mạnh của mình, nhà trường hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế như tham gia hội đồng phản biện, đồng chủ trì… Nhiều bài báo quốc tế của giảng viên một số trường đại học trong khu vực được ra đời từ sự hỗ trợ của các nhóm nghiên cứu Trường Đại học Sư phạm về đường hướng nghiên cứu, sử dụng phòng thí nghiệm để làm các thí nghiệm chuyên sâu.

Ở một hướng khác, PGS-TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) chia sẻ, nhà trường thường xuyên phối hợp đồng tổ chức hội thảo quốc tế chuyên ngành chuyên sâu với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia của nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới.

Các hội thảo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến nội dung chuyên môn, đều được nhà trường thông báo rộng rãi để giảng viên các trường đại học trên địa bàn cùng tham gia. Từ đó tạo môi trường học thuật chuyên môn, nghiên cứu khoa học, kết nối nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm viết bài báo quốc tế.

Chiến lược phát triển của Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, xác định rõ việc đẩy mạnh quốc tế hóa là một trong những trụ cột phát triển bền vững. Trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đang tích cực triển khai các chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy và kết nối quốc tế, hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở, kết nối, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển bền vững của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.