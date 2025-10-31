Thứ Sáu, 31/10/2025
Đà Nẵng nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân

31/10/2025

ĐNO - Trước hậu quả lũ lụt gây ra trên địa bàn trong nhiều ngày qua, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

img_2733.jpeg
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tích cực tiếp tế lương thương, thực phẩm hỗ trợ người dân các vùng ngập lụt. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Tại cuộc họp giao ban UBND thành phố chiều 31/10, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống kê và đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn; đồng thời tổng hợp nhu cầu, đề xuất hỗ trợ kinh phí của từng địa phương để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11/2025.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ kịp thời các địa phương nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường chủ động huy động lực lượng tại chỗ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để kịp thời ổn định đời sống người dân. Trong trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND thành phố sẽ đề xuất Trung ương hỗ trợ.

img_2772.jpeg
Nước lũ vừa rút, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân xã Trà My sửa chữa đường sá, khôi phục sản xuất. Ảnh: NGỌC ĐOAN

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng, nghiên cứu và xây dựng Đề án Thích ứng với thiên tai lâu dài, bền vững. Đề án này cần tập trung vào các dự án trọng điểm như di dời, bố trí dân cư tại khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao; dự án kè chống sạt lở bờ biển Hội An và bờ sông Vu Gia - Thu Bồn.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí nâng cấp, kiên cố hóa các tuyến đường vùng cao và các tuyến quốc lộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão, từ đó tham mưu UBND thành phố đề nghị Trung ương bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

