Y tế Đà Nẵng nỗ lực triển khai bệnh án điện tử

ĐNO - Các bệnh viện tại thành phố Đà Nẵng nỗ lực triển khai bệnh án điện tử theo Thông tư 13/2025/TT-BYT của Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu hướng dẫn người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân. Ảnh: XUÂN SƠN

Bệnh nhân hưởng lợi từ số hóa bệnh án

Có mặt tại Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu từ sớm, anh L.Đ.S. (phường Hải Châu) được nhân viên trung tâm hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh tại kiosk ở sảnh vào.

Chỉ cần xuất trình căn cước công dân, toàn bộ quy trình của anh S. từ việc khám, chỉ định cận lâm sàng, đọc kết quả, kê đơn thuốc đều được thực hiện trên hệ thống bệnh án điện tử.

“Tôi khám định kỳ theo lịch hẹn, nhiều lúc quên sổ khám bệnh hoặc hồ sơ, giấy tờ rất mất thời gian. Bây giờ, chỉ cần mang theo căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế hoặc điện thoại có cài sẵn ứng dụng VNeID tích hợp, rất thuận tiện”, anh S. cho hay.

Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày. Ảnh: XUÂN SƠN

Bác sĩ CKII Nguyễn Cảnh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu cho biết: “Việc triển khai bệnh án điện tử giúp bệnh nhân hưởng lợi rất nhiều. Người dân chỉ cần cung cấp căn cước công dân là bệnh viện có thông tin đầy đủ, phục vụ khám, chữa bệnh thay vì giấy tờ hay sổ khám bệnh truyền thống”.

Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu triển khai hồ sơ bệnh án điện tử từ đầu năm 2025, bắt đầu từ việc hoàn thiện số hóa các biểu mẫu hồ sơ trên hệ thống HIS của bệnh viện và nhiều nội dung khác. Sau thời gian chạy thử, ngày 25/9, hồ sơ bệnh án điện tử của đơn vị được thẩm định.

“ Triển khai bệnh án điện tử giúp đội ngũ y, bác sĩ rút ngắn thời gian so với hồ sơ giấy. Bệnh án điện tử được lưu trên hệ thống thì ở bất kỳ khoa nào, bác sĩ hội chẩn mở máy tính là đọc được, không cần mang hồ sơ đi kèm bệnh nhân khi chuyển viện, chuyển khoa. Bác sĩ CKII Nguyễn Cảnh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu

Tháng 12/2023, Bệnh viện 199 - Bộ Công an là đơn vị y tế đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng và đầu tiên trong cơ sở y tế Công an Nhân dân triển khai bệnh án điện tử.

Bệnh viện cải tiến, ứng dụng công nghệ vào công tác chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ứng dụng công nghệ AI trong chẩn đoán, xây dựng bệnh án điện tử, hệ thống LIS, PACS, HIS và hạ tầng công nghệ thông tin.

Bác sĩ CKII Trần Quang Pháp, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 199 cho biết, tất cả thông tin và dữ liệu của bệnh nhân đều được lưu trữ và bảo mật an toàn, mọi thông số hiển thị đầy đủ. Khi đến khám ở các cơ sở y tế khác, người bệnh không cần làm lại hồ sơ vì dữ liệu đã được liên thông giữa các đơn vị.

“ Áp dụng bệnh án điện tử giúp cung cấp dữ liệu đầy đủ, sạch và chính xác cho hệ thống dữ liệu quốc gia, tiến tới mục tiêu xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân. Bác sĩ CKII Trần Quang Pháp, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 199

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình chính thức vận hành bệnh án điện tử từ ngày 1/10/2025. Đồng thời, bệnh viện được Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng ký kết phụ lục hợp đồng giám định điện tử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đồng bộ dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong quá trình chuẩn hóa, bệnh viện phát triển thêm hệ thống CDSS hỗ trợ bác sĩ ra quyết định lâm sàng dựa trên mô hình AI, góp phần chuẩn hóa quy trình khám, chẩn đoán và điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình sử dụng hệ thống PACS lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim. Ảnh: XUÂN SƠN

“ Sau khi ứng dụng bệnh án điện tử, giấy in gần như “biến mất” tại các khoa nội trú. Đội ngũ điều dưỡng không còn phải đi xin chữ ký bác sĩ như trước đây. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Vượt khó để triển khai

Bác sĩ CKII Nguyễn Cảnh Việt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế khu vực Hải Châu hy vọng Bộ Y tế sẽ có phần mềm thống nhất chung cho toàn bộ hệ thống y tế, khi đó sẽ tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong trường hợp bệnh nhân chuyển viện, chuyển khoa hoặc đưa bệnh nhân ra các tỉnh, thành phố khác.

Người dân lấy số thứ tự khám chữa bệnh tại kiosk của Bệnh viện 199. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo Bác sĩ CKII Trần Quang Pháp, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện 199, để triển khai bệnh án điện tử hoàn thiện cần giải quyết nhiều vấn đề.

Đầu tiên là hạ tầng công nghệ - đòi hỏi đầu tư kinh phí tương đối lớn; cần đội ngũ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu và lực lượng nhân viên y tế ứng dụng công nghệ số được đào tạo.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện những phần việc liên quan pháp lý như: chữ ký số của bệnh nhân, các biểu mẫu theo quy định... Từ đó đáp ứng công tác triển khai bệnh án điện tử thời gian tới.

Ngày 6/6/2025, Bộ Y tế ban hành Thông tư 13/2025/TT-BYT hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/7/2025.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chậm nhất vào ngày 30/9/2025. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

[VIDEO] - Các cơ sở y tế tại Đà Nẵng nỗ lực triển khai bệnh án điện tử: