Chính trị Đà Nẵng phát huy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng ĐNO - Chiều 31/10, Đoàn công tác số 4 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy làm Trưởng đoàn làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tình hình nhân dân, dư luận xã hội và tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dư luận Đà Nẵng đánh giá cao các nghị quyết đột phá của Trung ương

Báo cáo với đoàn công tác, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cho biết, cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào thành công của đại hội Đảng các cấp; đồng thời đánh giá cao tinh thần đổi mới, đoàn kết, năng lực lãnh đạo của Thành ủy sau hợp nhất.

Đa số ý kiến đồng thuận cao với dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, cho rằng văn kiện có tính khái quát, tầm nhìn chiến lược và sát thực tiễn.

Dư luận đặc biệt đánh giá cao chủ trương tích hợp 3 báo cáo lớn thành một Báo cáo chính trị duy nhất, thể hiện tư duy đổi mới và tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhân dân đánh giá cao sự chủ động của chính quyền trong tháo gỡ khó khăn, nhất là chính sách hỗ trợ hạ tầng, công nghệ thông tin và tăng cường cán bộ cho cơ sở trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, cùng với chính sách an sinh, y tế, giáo dục và giảm học phí, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Dư luận cũng đánh giá cao các nghị quyết đột phá của Trung ương, coi đó là kim chỉ nam cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới; khơi dậy khát vọng dân tộc, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Riêng với Đà Nẵng - trung tâm động lực vùng Trung Bộ, đây được xem là thời cơ lớn để thành phố bứt phá, hướng tới trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và cực tăng trưởng của cả nước.

Tại buổi làm việc, Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị nhiều nội dung quan trọng với các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Theo đó, khi xây dựng các văn kiện phát triển đất nước cần chú trọng không chỉ tăng trưởng kinh tế mà còn gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Các chỉ tiêu về nhà ở, không gian xanh, y tế, giáo dục và khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cần được coi là tiêu chí phản ánh mức độ phát triển và hạnh phúc của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành ủy đề nghị Trung ương tiếp tục ban hành cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng, nhất là về tài chính, đầu tư hạ tầng, đào tạo và luân chuyển cán bộ; sớm sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15, qua đó tạo điều kiện thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, cần tổng kết thực tiễn mô hình chính quyền 2 cấp để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, tháo gỡ khó khăn về thể chế, hạ tầng công nghệ và cơ sở dữ liệu dùng chung.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần hướng dẫn công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đà Nẵng triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả các lĩnh vực

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng nhấn mạnh, nhân dân Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến các chủ trương, chính sách và quyết sách của Trung ương, qua đó thể hiện rõ sự tin tưởng, đồng thuận cao. Đây vừa là truyền thống, vừa là thuận lợi để cấp ủy, chính quyền Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, thành phố xác định tập trung đầu tư công phu cho Báo cáo chính trị, bảo đảm chất lượng, chiều sâu và tính thực tiễn. Đại hội diễn ra với tinh thần thảo luận dân chủ, sôi nổi và trách nhiệm cao.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ngoài các phiên thảo luận tại hội trường, đại hội đã chức thảo luận tổ, ghi nhận hơn 100 ý kiến đóng góp tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên.

Công tác lấy ý kiến góp ý được tiến hành bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và các đồng chí lão thành cách mạng qua các thời kỳ.

Mục tiêu cao nhất là phấn đấu đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng của cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế xuyên suốt ở mức hai con số trong giai đoạn tới.

Công tác góp ý vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng được thành phố đặc biệt chú trọng, gắn với việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, quan tâm đến công tác dân vận, tôn giáo.

Việc triển khai các nghị quyết trụ cột của Trung ương, cùng các nghị quyết đặc thù riêng của thành phố được thực hiện bài bản, đồng bộ.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dù còn một số khó khăn bước đầu, song đã phát huy rõ hiệu quả, đặc biệt là vai trò của chính quyền cơ sở, thể hiện rõ trong các đợt thiên tai, bão lũ...

Thời gian tới, Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cụ thể hóa các nghị quyết đột phá của Trung ương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thành phố tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy trong triển khai khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả tích cực.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện tinh thần sáng tạo, quyết liệt của Thành ủy, nổi bật là việc biệt phái, bổ sung cán bộ chuyên sâu, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin; góp phần tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở và tăng cường sự đồng thuận, rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị.

Công tác lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng được thực hiện bài bản, nghiêm túc; việc nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm, chú trọng.

Thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và lấy ý kiến nhân dân đối với các nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó, Đà Nẵng cần tiếp tục tăng cường vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố.

Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết trụ cột của Trung ương; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững ổn định chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Cùng với đó, tăng cường nắm bắt dư luận, định hướng thông tin, tạo đồng thuận xã hội; đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.