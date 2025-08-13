Giáo dục - Việc làm Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC 2025 ĐNO - Chiều 12/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp rà soát và kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi Toán học quốc tế - VIMC lần thứ 25.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của các sở, ban, ngành cho kỳ thi. Ảnh: THU HÀ

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Công ty CP IEG Toàn Cầu cùng các sở, ban, ngành trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Kỳ thi VIMC 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng.

Đến thời điểm hiện tại VIMC 2025 có 29 đoàn quốc tế và 2 đoàn Việt Nam tham dự. Đà Nẵng rất vinh dự trở thành địa phương tổ chức một kỳ thi chuyên môn có quy mô lớn trên thế giới. Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản được hoàn thành.

Phó Chủ tỊch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra, trao đổi về công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: THU HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra cơ sở hạ tầng, phòng thi dành cho thí sinh, phòng chấm thi dành cho giám khảo, hội trường diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, phòng lưu trú, phòng ăn của thí sinh trong đó có lưu ý đồ ăn dành riêng có thí sinh đạo Hồi, Halad… Đề nghị các đơn vị liên quan rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị nhất là phòng thi, nơi ăn nghỉ của thí sinh và thầy cô, bảo đảm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả bởi đây không chỉ là một kỳ thi toán học mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến các nước tham dự.

“Đây là kỳ thi quan trọng, góp phần khẳng định uy tín, vị thế giáo dục của Đà Nẵng trên đấu trường quốc tế, mong rằng các thành viên của ban chỉ đạo, các đơn vị, sở, ban, ngành toàn tâm, toàn ý hợp lực để tổ chức Kỳ thi VIMC 2025 lần thứ 25 đạt kết quả tốt nhất, để lại ấn tượng tốt đẹp với các thí sinh, thầy cô, giáo sư của các đoàn quốc tế đến tham dự”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng thi. Ảnh: THU HÀ

Theo thông tin từ Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, đơn vị đăng cai cuộc thi, nhà trường đã chuẩn bị hạ tầng phục vụ cho lễ khai mạc, bế mạc, đã tuyển 80 tình nguyện viên và tập huấn một số kỹ năng cơ bản để phục vụ các hoạt động diễn ra trong kỳ thi; hoàn tất công tác chuẩn bị 110 phòng ở của thí sinh và giáo viên; phòng thi, phòng làm việc của hội đồng thi. Trong đó có 12 phòng thi chính thức, 2 phòng thi dự phòng, phòng họp, phòng tổ chức đề thi, bài thi… đều được trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết. Ngoài ra còn có 10 gian hàng trưng bày ấn phẩm truyền thông của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng để quảng bá du lịch, điểm đến thành phố.

Kỳ thi Toán học quốc tế VIMC lần thứ 25 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 19/8 tại Đà Nẵng với khẩu hiệu “Kết nối trí tuệ, lan tỏa hữu nghị, chinh phục toán học”. Kỳ thi gồm 2 cấp độ, dành cho học sinh lớp 6 - 7 và sinh sau ngày 14/8/2012; học sinh lớp 8 - 9 và sinh sau ngày 14/8/2011.