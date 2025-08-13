Giáo dục - Việc làm Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 tại Đà Nẵng: Khẳng định vị thế về giáo dục Diễn ra từ ngày 14 đến 19/8, Kỳ thi Toán học quốc tế IMC (International Mathematics Competition) lần thứ 25 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam với tên gọi VIMC 2025 (Vietnam International Mathematics Competition). Đây không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội để Đà Nẵng khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục khu vực và quốc tế.

Ban tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên phục vụ Kỳ thi Toán học quốc tế VIMC 2025. Ảnh: THU HÀ

Sân chơi quốc tế bổ ích

Thông tin từ ban tổ chức, Kỳ thi Toán quốc tế được tổ chức thường niên và luân phiên tại các quốc gia thành viên dành cho các học sinh giỏi Toán đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đây là một trong những kỳ thi Toán học quốc tế uy tín nhất dành cho học sinh tiểu học và THCS.

Đồng thời cũng là sân chơi quốc tế bổ ích, tạo điều kiện cho các tài năng toán học từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về toán học, thiết lập môi trường học thuật, phát huy sự sáng tạo, nghiên cứu.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng (Việt Nam), VIMC 2025 có chủ đề “Kết nối trí tuệ, lan tỏa hữu nghị, chinh phục Toán học”, bên cạnh đoàn chủ nhà Việt Nam kỳ thi năm nay có sự tham gia của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút 526 thí sinh dự thi, 181 giáo viên, 100 khách mời quốc tế.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn đang rà soát lại cơ sở hạ tầng, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra. Ảnh: THU HÀ.

Ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết sở chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) và Công ty Cổ phần IEG Toàn Cầu tổ chức kỳ thi, thành lập Ban Tổ chức và 7 Tiểu ban phụ trách, tích cực triển khai các công tác chuẩn bị, bảo đảm kỳ thi diễn ra thành công, tạo ấn tượng tốt đẹp về Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.

Là địa điểm chính diễn ra VIMC 2025, PGS. TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, cho biết nhà trường đang rà soát, nâng cấp toàn bộ khu vực tổ chức, khu vực thi, sẵn sàng cho lễ khai mạc và các hoạt động chính của sự kiện.

Phòng thi được trang bị hệ thống điều hòa, ánh sáng tiêu chuẩn, bàn ghế đạt chuẩn, bảo đảm thí sinh có điều kiện tốt nhất để tập trung làm bài. Đặc biệt, hệ thống internet và hạ tầng công nghệ thông tin được kiểm tra và nâng cấp để bảo đảm kết nối thông suốt, phục vụ hiệu quả cho công tác tổ chức, chấm thi và truyền thông.

Các phòng chức năng, khu vực nghỉ ngơi, thư viện, căng tin được chỉnh trang sẵn sàng phục vụ hàng trăm lượt thí sinh, phụ huynh và giám khảo quốc tế. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cũng được đặt lên hàng đầu, với hệ thống camera giám sát và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, bảo đảm môi trường thi an toàn tuyệt đối.

Cơ hội phát triển học thuật, quảng bá thành phố

Kỳ thi Toán học quốc tế là sân chơi học thuật hằng năm dành cho học sinh bậc Tiểu học và THCS. Từ năm 2003 đến nay, kỳ thi được tổ chức tại nhiều quốc gia như Philippines, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Singapore, Bulgaria, Thái Lan…

Các tiểu ban họp rà soát trước thềm khai mạc kỳ thi Toán học quốc tế VIMC 2025. Ảnh: THU HÀ

Mỗi năm, kỳ thi thu hút hàng ngàn học sinh trên toàn thế giới tham dự, đóng vai trò như một bệ phóng khơi dậy đam mê toán học, phát hiện tài năng và bồi dưỡng tinh thần hợp tác, sáng tạo cho thế hệ trẻ toàn cầu.

Năm nay, kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng, đánh dấu bước tiến lớn trong hành trình hội nhập giáo dục quốc tế của Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung, góp phần quảng bá tiềm năng toán học trẻ của Việt Nam đến cộng đồng toàn cầu.

VIMC 2025 có hai phần thi chính gồm cá nhân và đồng đội. Nội dung đề thi xoay quanh các lĩnh vực như số học, đại số, hình học, tổ hợp, logic và tư duy chiến lược.

Đề thi được soạn bằng tiếng Anh (ngôn ngữ chính thức của kỳ thi), có thể kèm bản dịch ngôn ngữ địa phương để bảo đảm thí sinh hiểu rõ yêu cầu. Việc ra đề, chấm thi và giám sát được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự tham gia của ban giám khảo và cán bộ coi thi đến từ nhiều quốc gia.

Các phòng thi được trang bị hệ thống bàn ghế, ánh sáng... đúng tiêu chuẩn, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Ảnh: THU HÀ

Theo ông Phạm Tấn Ngọc Thụy, VIMC 2025 không chỉ là sự kiện thi học thuật mà còn là dịp giao lưu, kết nối giữa các nền văn hóa và cộng đồng học sinh quốc tế, giúp khơi dậy niềm đam mê toán học, rèn luyện tư duy logic; nuôi dưỡng đam mê, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền giáo dục quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Cuộc thi góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực toán học, tạo cơ hội cho học sinh, giáo viên và chuyên gia các nước trao đổi tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy và học toán học.

“Với sự tham gia của các đoàn đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngoài hoạt động thi, các thí sinh và người đi cùng còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm các điểm đến du lịch của Đà Nẵng. Đây là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và văn hóa truyền thống của Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tri thức Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Đặc biệt là giới thiệu về Đà Nẵng - thành phố là điểm đến về văn hóa, tri thức của Việt Nam và khu vực”, ông Thụy cho hay.