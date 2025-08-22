Quốc phòng - An ninh Đà Nẵng sẵn sàng hạ tầng phục vụ Chính phủ điều hành công tác phòng thủ dân sự ĐNO - Sáng 22/8, tại Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng phục vụ Chính phủ chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự và sử dụng số điện thoại Tổng đài 112 về cứu hộ cứu nạn. Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kiểm tra.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh LY NA

Đoàn kiểm tra nghe Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng báo cáo đặc điểm tình hình địa bàn thành phố; kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; xác định một số nhiệm vụ tiếp theo cũng như kiến nghị, đề xuất để làm tốt công tác phòng thủ dân sự thời gian tới.

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn, hạn chế thiệt hại gây ra, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, các dịp lễ kỷ niệm và các sự kiện chính trị quan trọng tổ chức trên địa bàn.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: LY NA

Đặc biệt, đầu tư, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quy hoạch các bãi tập kết vật chất phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại xã Phước Thành, xã Trà Tập, với tổng kinh phí 12 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên phối hợp với Công an thành phố kiện toàn 3 đội cứu hộ - cứu nạn trên biển, trên sông, trên đất liền; xử lý các tình huống khẩn cấp. Hiện nay, đội cứu hộ - cứu nạn kiêm nhiệm ở các cấp có tổng số 12.000 người, gồm các lực lượng: bộ đội, dân quân tự vệ, công an, dân sự với khoảng 350 ô tô các loại, xe đặc chủng, cứu thương, tàu xuồng, xe chữa cháy...

Được biết, Tổng đài 112 sẽ chính thức hoạt động từ ngày 23/8 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố vận hành, khai thác tổng đài này 24/24 giờ để tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân.

Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng biểu dương Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ động các phương án phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn trong thời gian qua, cũng như chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ Chính phủ chỉ đạo, điều hành trực tuyến về phòng thủ dân sự.

Quá trình triển khai Tổng đài 112, đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm nhiệm vụ trực tổng đài, kịp thời báo cáo về Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng về những thuận lợi, khó khăn để Tổng đài 112 thực sự là kênh liên lạc hữu ích hỗ trợ người dân khi cần trợ giúp.