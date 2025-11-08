Chính trị Đà Nẵng tăng cường hợp tác với thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc) ĐNO - Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc, ngày 11/8, UBND thành phố Đà Nẵng và chính quyền thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc) nhất trí ký kết biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jea Myung chứng kiến lễ trao biên bản thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc). Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Theo biên bản, UBND thành phố Đà Nẵng và chính quyền thành phố Pyeongtaek thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực gồm: thúc đẩy, hỗ trợ nghiên cứu phát triển mô hình Khu thương mại tự do; hợp tác tích cực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trọng tâm là công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Thành phố Pyeongtaek và thành phố Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển. Vì thế, đầu tháng 4/2025, hai bên ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác trên tinh thần cùng nhau xây dựng, phát triển mối quan hệ giữa hai thành phố.

Trong đó, thống nhất thúc đẩy và tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác đa dạng trên các lĩnh vực kinh tế (công nghiệp vi mạch bán dẫn, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và cảng biển), giáo dục, văn hóa, thể thao, lao động…

Trước đó, năm 2022, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (cũ) và chính quyền thành phố Pyeongtaek thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Kế thừa mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, biên bản thỏa thuận lần này nhằm tăng cường sự hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng (mới) và thành phố Pyeongtaek, đặc biệt là các lĩnh vực hai bên quan tâm, trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.