Nông nghiệp Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ định giá đất theo phân quyền, phân cấp ĐNO - Sáng 27/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác định giá đất theo cơ chế phân quyền, phân cấp cho cán bộ, công chức liên quan trực tiếp công tác này ở các phòng, ban chuyên môn thuộc sở.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chương trình nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của sở các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực định giá đất.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Hà Phương, Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Giao đất thuộc Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phổ biến các nội dung liên quan đến công tác định giá đất theo Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định mới của Chính phủ.

Nội dung tập trung vào những điểm thay đổi quan trọng liên quan đến thẩm quyền và quy trình thực hiện định giá đất trong bối cảnh phân quyền, phân cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Trần Quốc Hùng, nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với các quy định mới của Luật Đất đai 2024 và các nghị định liên quan đã tạo ra khuôn khổ pháp lý rõ ràng, giúp xác định cụ thể thẩm quyền giữa các cấp chính quyền trong công tác định giá đất.

Điểm mới đáng chú ý là chủ tịch UBND cấp xã được trao quyền quyết định giá đất cụ thể trong một số trường hợp, đồng thời UBND cấp xã có thể thuê đơn vị tư vấn thực hiện định giá theo đúng quy trình pháp luật.

Điều này thể hiện rõ chủ trương phân quyền mạnh mẽ, góp phần nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm và hiệu quả quản lý tại cơ sở.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, việc áp dụng các quy định mới cũng đặt ra không ít thách thức trong thực tiễn tại địa phương.

Do đó, việc nắm vững nội dung của các văn bản pháp luật, cùng với việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị là rất cần thiết, nhằm đảm bảo sự thống nhất, minh bạch và hiệu quả trong thực hiện công tác định giá đất.