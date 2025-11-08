Quy hoạch - Đầu tư Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án, đất đai - Bài 1: Chủ động, tích cực vào cuộc Trong Thông báo số 340/TB-VP ngày 1/7/2025, Văn phòng Chính phủ truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực vào cuộc của thành phố Đà Nẵng trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai với gần một nửa số dự án, đất đai đã được tháo gỡ. Hiện thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tinh thần quyết liệt hơn đối với các dự án, đất đai còn lại theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương.

Thành phố Đà Nẵng phát huy nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thay đổi nhanh chóng diện mạo của đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN

BÀI 1: CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC VÀO CUỘC

Trong 5 năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã chủ động, tích cực vào cuộc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trên địa bàn. Thành phố đã tích cực đề xuất Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách và phối hợp với các bộ, ngành chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đề xuất cơ chế tháo gỡ

Trong quá trình xây dựng và phát triển, thành phố Đà Nẵng đã bám sát và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách; đồng thời có nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp với thực tiễn để phát huy nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thay đổi nhanh chóng diện mạo của đô thị, tăng khả năng tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Nhà nước và người dân...

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực đất đai gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực và quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục, nhưng trong quá trình thực hiện lại gặp những vướng mắc, ảnh hưởng nhất định, đòi hỏi phải có những cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết.

Từ cuối tháng 12/2020, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về đất đai, quy hoạch, tài chính và các vấn đề liên quan khác đối với các dự án, đất đai trên địa bàn thành phố.

Tổ này được kiện toàn theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 23/2/2021 của UBND thành phố (Tổ Công tác 602), qua đó tích cực rà soát, đề xuất hướng giải quyết cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn tại các dự án, đất đai. Đồng thời, báo cáo, làm việc trực tiếp để xin ý kiến hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền của các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 6, từ trái sang) trao Bằng khen cho đại diện các bộ, ngành Trung ương đã tích cực phối hợp với thành phố đề xuất thể chế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng..., Đà Nẵng đã tích cực đề xuất các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai trên địa bàn.

Thành phố cũng tích cực đề xuất các nội dung lên Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Tổ Công tác 153).

Đặc biệt, thành phố đã tham gia trực tiếp và xây dựng 3 báo cáo, đề xuất tháo gỡ cho các trường hợp gặp vướng mắc, khó khăn trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; tham gia hơn 30 cuộc họp với Tổ Công tác 153 để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố” (gọi tắt là Đề án 153) nhằm trình Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án này.

Cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng

Sau nhiều nỗ lực, chủ động và tích cực phối hợp với các địa phương, bộ, ngành và Chính phủ đề xuất và tham mưu, ngày 2/5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Nhiều dự án, đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã và đang được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trong kết luận này, có 10 nội dung liên quan đến thành phố Đà Nẵng được xem xét, tháo gỡ, gồm 4 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, 1 nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và 5 nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố.

Ngày 30/11/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 170/2024/QH15 quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Cùng ngày, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất...

Kết luận của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội nói trên có đến 80% nội dung, quy định tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai của thành phố Đà Nẵng. Đây là những cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng, tạo điều kiện cho thành phố giải quyết dứt điểm các tồn đọng kéo dài nhiều năm và khơi thông nguồn lực từ các dự án, đất đai để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 20/3/2025, tại hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Thành phố Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm rất đặc biệt của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai trên địa bàn thành phố.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, ngay từ những ngày đầu của năm 2022, khi thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, hoạt động của Tổ Công tác 153, thành phố Đà Nẵng đã rất quan tâm, quyết liệt, tích cực phối hợp thực hiện; đồng thời có nhiều sáng tạo trong góp ý xây dựng nội dung Đề án 153.

Đề án này là thành quả của rất nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có các nội dung giải quyết rất nhiều vấn đề tồn đọng ở thành phố Đà Nẵng.