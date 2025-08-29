Văn hóa - Văn nghệ Đà Nẵng tiếp tục nâng tầm sự kiện lễ hội pháo hoa và liên hoan phim thường niên ĐNO - Ngày 29/8, UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ III.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025. Ảnh: NGỌC HÀ

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, DIFF 2025 được đánh giá không chỉ là một lễ hội pháo hoa, mà là một hệ sinh thái văn hóa - du lịch - nghệ thuật được đầu tư bài bản, quy mô và là mùa lễ hội pháo hoa có thời gian diễn ra dài nhất (1,5 tháng).

Sự kết hợp giữa pháo hoa, âm nhạc, công nghệ và bản sắc địa phương đã tạo nên trải nghiệm đa tầng, mãn nhãn, giàu cảm xúc, góp phần khẳng định vị thế Đà Nẵng - "thủ phủ pháo hoa của Việt Nam".

DANAFF III được mở rộng về quy mô, chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp, từng bước khẳng định vị thế với cộng đồng ngành điện ảnh và công chúng yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4 từ phải sang) trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ III. Ảnh: NGỌC HÀ

106 phim được tuyển chọn tham gia DANAFF III (tăng 43 phim so với DANAFF II) với nhiều tác phẩm từng đoạt giải hoặc công chiếu lần đầu trên phạm vi thế giới. Số buổi chiếu tại các cụm rạp là 184 buổi (tăng 81 buổi chiếu so với DANAFF 2024).

Các hoạt động đồng hành phong phú, có chiều sâu, gồm 64 buổi giao lưu giữa 100 đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch... và khán giả; các buổi chiếu phim ngoài trời thu hút hơn 1000 khán giả dự xem; 3 hội thảo quốc tế đã được diễn ra; chương trình “DANAFF Talents” phát hiện, bồi dưỡng 52 tài năng trẻ Việt Nam và châu Á.

Công tác truyền thông được triển khai tốt cả về chiều rộng và chiều sâu. DANAFF III được quảng bá tích cực tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Liên hoan phim Cannes.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ III. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành thương hiệu riêng của thành phố, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cũng đang được xây dựng, phát triển thành điểm đến thường niên về điện ảnh trong khu vực.

Năm 2025, hai sự kiện đã có đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế, du lịch của thành phố. Đây cũng là hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm của cả nước; có sức cạnh tranh trong khu vực với sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm văn hóa và quảng bá thương hiệu thành phố Đà Nẵng; hình thành sản phẩm văn hóa có thương hiệu uy tín, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tinh thần hiếu khách, ứng xử văn minh, trật tự, kỷ luật của người dân thành phố tại hai sự kiện lớn này là những hình ảnh đẹp để lại ấn tượng cho du khách trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thành phố và các đơn vị liên quan sẽ sớm bắt tay chuẩn bị cho DIFF 2026 và DANAFF lần thứ IV một cách chu đáo, bài bản, không ngừng nâng cao chất lượng, quy mô để khẳng định thương hiệu và sức cạnh tranh của điểm đến Đà Nẵng.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 18 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025; tặng bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III.