Du lịch Mùa DIFF 2025 nhiều ấn tượng ĐNO - Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025 diễn ra từ ngày 31/5 đến 12/7/2025 với chủ đề “Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới” (Danang - The New Rising Era) để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Trải qua 13 mùa tổ chức, DIFF ngày càng chứng minh được vai trò là động lực phát triển ngành công nghiệp không khói của Đà Nẵng.

10 đội thi mang đến DIFF 2025 những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt, ấn tượng. Trong ảnh: phần trình diễn của đội Trung Quốc tại đêm chung kết.

Nhiều khác biệt

Khác với các mùa DIFF khác, DIFF 2025 là mùa pháo hoa dài nhất, lớn nhất trong lịch sử lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, với 6 đêm pháo hoa và sự tham dự của 10 đội thi đến từ Việt Nam, Phần Lan, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada, Trung Quốc.

DIFF 2025 có sự tham gia của 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia, với sự góp mặt của các đội đến từ ba châu lục khác nhau. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên lễ hội có sự tham gia của 2 đội tuyển Việt Nam, bao gồm Đà Nẵng và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21. 8 đội còn lại, ngoài các tên quen thuộc Phần Lan, Ba Lan, Trung Quốc, Canada, Ý, Anh, năm nay có thêm hai đội Hàn Quốc và Bồ Đào Nha lần đầu tham gia DIFF. Đội Trung Quốc chọn ca khúc “Bắc Bling” - bản nhạc Việt trẻ trung nổi tiếng để đưa vào phần trình diễn cho thấy sự cầu thị trong tiếp cận văn hóa bản địa. Ảnh: baodanang.vn DIFF 2025 được tổ chức với 6 đêm thi đấu chính thức, mỗi đêm mang một chủ đề đặc sắc khác nhau: - Đêm 1 (31-5): “Tinh hoa văn hóa” - Việt Nam 1 (Đà Nẵng) và Phần Lan. - Đêm 2 (7-6): “Nghệ thuật sáng tạo” - Việt Nam 2 (Z121) và Ba Lan. - Đêm 3 (14-6): “Hành trình kết nối” - Canada và Trung Quốc. - Đêm 4 (21-6): “Phát triển bền vững” - Bồ Đào Nha và Anh. Đêm 5 (28-6): “Công nghệ dẫn lối” - Hàn Quốc và Ý. Đêm chung kết (12-7): “Đón kỷ nguyên mới” – Việt Nam – Trung Quốc).

“Không có quốc gia nào có tới 10 đội pháo hoa cùng tranh tài như vậy. Tôi tin rằng hoàn toàn có thể đề xuất đưa DIFF 2025 vào Sách Kỷ lục Guinness” – bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, công ty tư vấn pháo hoa hàng đầu thế giới khẳng định

Giá trị giải thưởng cao, thương hiệu uy tín và chất lượng ngày một nâng tầm đã biến DIFF thành "sân chơi đẳng cấp" của các nghệ sĩ pháo hoa quốc tế. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần thu hút sự chú ý từ giới truyền thông toàn cầu, biến Đà Nẵng thành điểm sáng trên bản đồ sự kiện thế giới.

Phần trình diễn của đội Việt Nam tại đêm chung kết.

Đại tá Trần Thanh Sơn - Đội trưởng Đội Z121 Vina Pyrotech cho hay: "DIFF 2025 là một cuộc thi kỷ lục. Được tham gia là một niềm vinh dự đối với bất kỳ đội pháo hoa nào. Với những bước thành công đầu của đội Việt Nam 2, chúng tôi chắc chắn sẽ góp mặt trong những mùa giải tới".

“ Năm nay, DIFF không chỉ có những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đỉnh cao với sự kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc và sáng tạo công nghệ. Mỗi đêm thi là một live concert sôi động với sự tham gia của các nghệ sĩ, thần tượng âm nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế, kết hợp pháo hoa, âm nhạc và công nghệ hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm vượt mong đợi. Đặc biệt, công nghệ AR sẽ được tích hợp vào ứng dụng Sun Paradise Land (SPL), cho phép du khách chìm trong thế giới của sự tưởng tượng và sáng tạo không giới hạn với bầu trời pháo hoa Đà Nẵng, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ.

DIFF không chỉ có những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm đỉnh cao với sự kết hợp giữa nghệ thuật, âm nhạc và sáng tạo công nghệ. Chương trình nghệ thuật mỗi đêm thi đều được đầu tư quy mô, chất lượng, quy tụ những ca sĩ nổi tiếng.

Xen kẽ hai lượt thi đấu trong đêm chung kết là các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Trong ảnh là màn trình diễn của vũ đoàn Sun World Bà Nà Hills rất sôi động và cuốn hút

Sân khấu chương trình được thiết kế mở, có chiều ngang rộng gấp đôi so với năm 2024 và trở thành một trong những sân khấu có quy mô hoành tráng nhất trong suốt lịch sử 17 năm của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Nam Thắng - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Trung, cho biết DIFF 2025 với chủ đề “Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới”, sân khấu chính được thiết kế như một biểu tượng khẳng định tinh thần ấy. Sân khấu lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên đặc trưng của Đà Nẵng, tái hiện hình ảnh hùng vĩ của Ngũ Hành Sơn bên đại dương, với điểm nhấn là viên ngọc tỏa sáng ở trung tâm, biểu tượng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ, không ngừng đổi mới của thành phố sông Hàn. Hình ảnh núi liền sông còn thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết, đúng với thông điệp về một “kỷ nguyên mới” mà DIFF 2025 mong muốn truyền tải đến người dân và du khách.

Sân khấu diễn ra lễ chung kết có quy mô hoành tráng nhất trong lịch sử 17 năm của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng. Ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN ONLINE

“Cú hích” đưa du lịch Đà Nẵng bứt phá ngoạn mục Theo thống kê, chỉ trong gần một tháng diễn ra vòng loại DIFF 2025 (từ 31/5 đến 30/6), các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đã phục vụ khoảng 1,17 triệu lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số biết nói, phản ánh rõ ràng mức độ hấp dẫn của lễ hội này đối với du khách trong nước và quốc tế. Đêm chung kết DIFF 2025 là một “ngòi nổ” cho du lịch Đà Nẵng hè 2025. Lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của khách quốc tế (tăng tới 81%) và khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ. Các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%. Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng chứng kiến lượt khách tấp nập với tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỷ lục của năm 2024. Đêm trước chung kết DIFF 2025, thành phố sông Hàn đón 171 chuyến trong ngày 11/7, tăng 14% so với tần suất trung bình ước đạt của tháng 7/2025 và tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Đêm chung kết DIFF 2025 là một “ngòi nổ” cho du lịch Đà Nẵng hè 2025. Lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ đạt khoảng gần 98.000 lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2024, trong đó chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục của khách quốc tế (tăng tới 81%) và khách nội địa tăng 18% so với cùng kỳ. Các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố hầu như đã kín phòng với công suất gần 100%.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng chứng kiến lượt khách tấp nập với tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỷ lục của năm 2024. Đêm trước chung kết DIFF 2025, thành phố sông Hàn đón 171 chuyến trong ngày 11/7, tăng 14% so với tần suất trung bình ước đạt của tháng 7/2025 và tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cùng với sự đồng hành của đơn vị tổ chức DIFF, thành phố có một sản phẩm du lịch đặc sắc như DIFF, góp phần quan trọng trong việc tăng trưởng khách và lan tỏa thương hiệu Đà Nẵng trong và ngoài nước.

Ông Marcos A. Bednarski - Đại sứ Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, nhận định: “Những sự kiện tầm quốc tế như DIFF giúp đưa hình ảnh Đà Nẵng và Việt Nam vươn ra thế giới. Theo tôi, Đà Nẵng là một trong những địa phương dẫn đầu trong việc tổ chức các lễ hội văn hóa đặc sắc.”

Trong khi đó, ông Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam - đại diện cho một trong những thị trường du lịch quan trọng của Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi tin DIFF đang trở thành điểm hút lớn với du khách quốc tế, trong đó có Ấn Độ. Tôi đã đến dự vào năm ngoái và cảm nhận được sự phát triển cả về chất lượng lẫn quy mô của sự kiện”.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: “Trong 5 năm tới, DIFF sẽ được đầu tư quy mô hơn để trở thành “một động lực tăng trưởng mới" cho kinh tế đêm, du lịch và thương hiệu của thành phố, phù hợp với tầm nhìn phát triển Đà Nẵng theo hướng xanh - thông minh - hiện đại, định vị thương hiệu văn hóa của thành phố trên bản đồ khu vực và quốc tế”.

Với hơn một thập kỷ tổ chức, DIFF vượt ra khỏi khuôn khổ một lễ hội pháo hoa thông thường, trở thành biểu tượng văn hóa sống động của Đà Nẵng. Mỗi màn pháo hoa không chỉ là sự hòa quyện giữa nghệ thuật và kỹ thuật, mà còn là “câu chuyện kể bằng ánh sáng” - tựa như cách Đà Nẵng không ngừng sáng tạo và đổi mới để chạm đến trái tim du khách bốn phương.