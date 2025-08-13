Chính trị Đà Nẵng tuyên dương 120 điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ĐNO - Chương trình gặp mặt tuyên dương 120 điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an thành phố phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng 13/8 nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp hình lưu niệm với các cá nhân điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố.

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại chương trình gặp mặt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng phát triển sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ, thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân.

“Để có được những thành quả to lớn này, đồng hành cùng lực lượng Công an, không thể thiếu vai trò quan trọng của các lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Đó là các đồng chí công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng, các tổ hòa giải cơ sở, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong tôn giáo… và biết bao người dân bình dị nhưng lại mang trong mình tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cao cả.

Các đồng chí đã ngày đêm thầm lặng, chủ động bám sát địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn, với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, các lực lượng nòng cốt ở cở sở sẽ tiếp tục là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục lan tỏa trách nhiệm, hun đúc tinh thần đoàn kết để mỗi người dân là một chiến sĩ, góp phần gìn giữ thành phố an toàn, nhân văn, đáng sống.