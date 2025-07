Chính quyền - đoàn thể Phát huy hiệu quả ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong công nhân, lao động ĐNO - Sáng 26/7, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong các cấp công đoàn thành phố năm 2025 . Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN HẬU

Tại ngày hội, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 2 nội dung gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội.

Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội; giấy khen của Công an thành phố cho cá nhân có thành tích trong công tác chuẩn bị tổ chức ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên trái) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể Liên đoàn Lao động thành phố có thành tích xuất sắc trong tổ chức ngày hội. Ảnh: XUÂN HẬU

Liên đoàn Lao động thành phố trao khen thưởng cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, đóng góp và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phần hội gồm: thi hát karaoke, kéo co và nhảy bao bố. Hội thi thu hút 12 đội thi đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự.

Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ. Ảnh: XUÂN HẬU

Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao nỗ lực của Công đoàn thành phố trong triển khai các hoạt động ý nghĩa. Đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đề ra các giải pháp, lồng ghép nội dung phong trào vào các chương trình, đề án, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp; duy trì xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở cơ sở.

"Mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động phát huy trách nhiệm cá nhân, nêu cao ý thức “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm, hành vi tham nhũng, tiêu cực", Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Mẫn (bên trái) trao Mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: XUÂN HẬU

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 43 Mái ấm công đoàn đợt 2/2025 cho đoàn viên với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng; trao tượng trưng 30 suất quà trong tổng số 1.000 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.