Quy hoạch - Đầu tư Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn ĐNO - Ngày 15/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đồng chủ trì buổi làm việc giữa 2 địa phương về trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc cảnh quan, nhà ở, thị trường bất động sản.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam tặng quà cho lãnh đạo UBND TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Đoàn công tác cung cấp

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, trong bối cảnh sau sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan vừa có hiệu lực, việc bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, nhà ở, thị trường bất động sản trong giai đoạn chuyển tiếp là yêu cầu cấp thiết.

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị với bề dày kinh nghiệm quản lý quy hoạch, phát triển nhà ở quy mô lớn và điều phối hạ tầng đô thị phức tạp. Đồng thời, cũng là thành phố có nhiều thách thức trong bối cảnh sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính.

Do đó, thành phố Đà Nẵng mong muốn cùng Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản cũng như quản lý kiến trúc và cảnh quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đoàn công tác cung cấp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai thành phố đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, tập trung vào các vấn đề như quản trị sau sáp nhập đơn vị hành chính; tiếp nhận các tài trợ về sản phẩm lập quy hoạch đô thị và nông thôn; chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở…

Đối với công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hai địa phương trao đổi nhiều nội dung như điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố sau hợp nhất và thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có nhà ở trong thời gian chưa điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố sau hợp nhất; quản lý nhà ở cũ thuộc tài sản công; quản lý hoạt động khai thác căn hộ dùng làm cơ sở lưu trú du lịch trong nhà chung cư…

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương còn thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan; kinh nghiệm xây dựng và áp dụng quy chế thiết kế đô thị thích ứng với nước.