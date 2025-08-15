Thể thao Đà Nẵng xếp thứ 3 toàn đoàn tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 ĐNO - Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi tại Đà Nẵng, ngày 15/8, Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng.

Các vận động viên nỗ lực chinh phục đường đua 3.000m nữ vượt chướng ngại vật. Ảnh: PHI NÔNG

Kết thúc giải, 3 kỷ lục quốc gia được phá. Ở nội dung 400m nam, Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) giành Huy chương Vàng với thành tích 45,59 giây, phá kỷ lục quốc gia của Quách Công Lịch thiết lập năm 2015 với thành tích 49,99 giây.

Ở nội dung chạy tiếp sức 4x200m nữ, 4 cô gái của đội Hà Nội là Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng giành Huy chương Vàng với thời gian 1 phút 34 giây 51, phá kỷ lục quốc gia do chính họ thiết lập ở Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2024 với thời gian 1 phút 34 giây 87.

Ở nội dung 7 môn phối hợp, Hoàng Thanh Giang (Hải Phòng) giành Huy chương Vàng với 5.481 điểm, phá kỷ lục quốc gia do Nguyễn Linh Na thiết lập năm 2022 với 5.440 điểm. Ngoài ra, giải còn ghi nhận 10 kỷ lục trẻ quốc gia mới được thiết lập.

Các vận động viên cạnh tranh quyết liệt ở nội dung tiếp sức 4x800m nam. Ảnh: PHI NÔNG

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, thành phố Hà Nội dẫn đầu với 8 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Xếp thứ nhì là Thành phố Hồ Chí Minh với 8 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Đà Nẵng và đoàn Quân đội đồng hạng ba khi có cùng 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng. Tiếp theo là Hà Tĩnh với 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Nỗ lực về đích ở nội dung 200m nữ. Ảnh: PHI NÔNG

Xếp tốp 3 là kết quả ấn tượng cho thấy vị thế của điền kinh Đà Nẵng ở đấu trường quốc gia. 5 Huy chương Vàng đội giành được tại giải nhờ sự tỏa sáng của chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng ở nội dung đi bộ 20km, Trần Thị Loan ở nội dung nhảy xa, Đỗ Tấn Trưởng ở nội dung ném búa và Nguyễn Phạm Hoài Yên ở nội dung nhảy sào.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao trao giải cho các vận động viên xuất sắc ở nội dung 200m nữ. Ảnh: PHI NÔNG

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao, Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 mang đến nhiều trận tranh tài hấp dẫn, kịch tính, đáp ứng nhu cầu của khán giả. Thành phố phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các đơn vị tổ chức, tạo điều kiện tối đa cho các đoàn trong quá trình ăn ở, thi đấu.

Giải để lại ấn tượng đẹp cho các đoàn vận động viên, huấn luyện viên, qua đó khẳng định Đà Nẵng là một trong những địa điểm uy tín, lý tưởng để tổ chức các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế hằng năm. Đây là cơ hội tốt để thành phố quảng bá hình ảnh, con người thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Thời gian tới, thành phố đẩy mạnh đăng cai các giải đấu cấp quốc gia để lan tỏa, phát triển mạnh phong trào thể thao, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao của cả nước.